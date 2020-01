En séjour en France, qu'arrive-t-il à Debordo (?): son étrange message

Régulièrement critiqué sur la toile pour son manque de régularité dans la musique, Debordo Leekunfa a donné une réponse assez surprenante à ses détracteurs.

Debordo Leekunfa: ''Je ne suis pas seul. Allez écouter les autres artistes''

Debordo Leekunfa est certes l'un des artistes couper décaler disposant d'une belle voix mais il est souvent critiqué pour son manque de régularité en termes de sorties de nouvelles chansons. En effet, contrairement à son ex meilleur ami, feu Dj Arafat qui dévoilait une nouvelle chanson pratiquement tous les mois, Le Mini national, lui, met beaucoup plus de temps entre ses différents singles. Ce que n'approuvent pas forcément de nombreux melomanes de la musique ivoirienne qui ne manquent pas de le lui signifier.

Plus de 6 mois après la mort de son frangin, Ange Didier Houon, Debordo Leekunfa qui se trouve présentement en France, a annoncé la sortie prochaine d'un single intitulé ''Que du saal''. Il a ensuite été pris à partie par de nombreux internautes qui lui ont rappelé son manque de régularité d'autant plus qu'il avait annoncé que cette chanson devrait être dévoilée bien avant les fêtes de fin d'année 2019.

Face aux virulentes critiques de ses détracteurs, Debordo Leekunfa, dans un long message publié mercredi sur les réseaux sociaux, a dit sa part de vérité. ''Je ne comprends pas certaines personnes. Elles font comme si j'étais le seul artiste qui fait le Couper décaler. Je ne suis pas seul. Ça m'insulte oh, ça m'insulte juste pour que je chante. Moi même ma propre voix. Mais c'est forcé ou bien? Je ne suis pas le seul", a soutenu l'auteur de ''Spécialité ivoirienne''.

L'artiste a ensuite exhorté ses détracteurs à écouter les autres artistes du couper décaler. "Nous sommes beaucoup d'artistes Couper décaler. On a Kédjevara, Dj Leo, Bebi Philip, Ariel Sheney, Mix premier, Safarel Obiang, Moasco, Serge Beynaud, Kerozen, Venom et plein d'artistes. Je vous demande pardon. Oubliez moi un peu! Laissez moi dans ma tanière! Allez écouter les autres artistes que j'ai cités. Si c'est talent, ils ont du talent. Mes légionnaires et moi arrivons'', a-t-il ajouté.