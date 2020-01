Amputé d'une jambe, l'artiste Aristide Dico reçoit de l'aide de la CASA

Après avoir récemment été amputé de la jambe gauche pour cause de maladie, l'artiste ivoirien, Jean Aristide Dico, a reçu le soutien de la Caisse sociale pour artistes (CASA).

La Caisse sociale pour artistes (CASA) au chevet de Jean Aristide Dico

L’arrangeur, auteur-compositeur Jean Aristide Dico a été récemment amputé du pied gauche à cause d'une plaie diabétique qui l’a interné pendant 18 jours dans une clinique de la place et mis loin de son studio d’enregistrement.

À son chevet à la sortie de l’hôpital pour poursuivre sa convalescence à son domicile, sis à Koumassi, une âme généreuse qui voudrait apporter secours et assistance à l’artiste, lui a fait une visite surprise le jeudi 16 janvier 2020. Il s’agit du diplomate Okiere Koutoua Honoré, Président fondateur de l’ONG Belgo-Ivoire santé.

Son ONG créée en 2008 avec un accord de siège en Côte d’Ivoire, est spécialisée depuis plusieurs années dans l’opération de la hernie inguinale pour les personnes démunies. Mais depuis un certain moment, en tant que mécène de la culture, Okiere Koutoua a nourri l’idée de mettre sur pied, une association d’entraide aux artistes de Côte d’Ivoire qui traversent des moments difficiles, dénommée Caisse d’Aide Sociale pour Artistes (CASA).

Plusieurs artistes y ont déjà adhéré, notamment Meiway, Bétika et Nayanka Bell. Et cette visite surprise à Aristide Dico marque en effet, la première action sociale de la CASA. L’artiste a donc reçu un chèque de 300 milles Francs CFA des mains du donateur qui vit depuis des décennies en Belgique. « Je souhaite que tu ne désespères pas. Je te souhaite un prompt rétablissement et souhaite que tu aies une meilleure santé », a souligné le premier responsable de la CASA qui n’a jamais hésité à apporter son aide toutes les fois où il pouvait aider un artiste.

Pour sa part, Jean Aristide Dico a adressé ses remerciements au donateur. « C’est un sentiment de joie de savoir qu’il y a toujours des âmes généreuses pour moi», a-t-il dit.

A son domicile, il ne cesse de ‘’distribuer’’ sa bonne humeur aux visiteurs qui se succèdent. Arrangeur, auteur compositeur et producteur des Media, Jean Aristide Dico a fait la radio dans les années 98, en tant que chef d’antenne à radio espoir. Passionné de média, il a également collaboré dans les magazines Top visage et Star magazine. Sociétaire du BURIDA, il est depuis 2011, le président de la commission des œuvres musicales.