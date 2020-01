Voici ce qu' Alassane Ouattara a dit de Guillaume Soro à Londres

Le chef de l'État ivoirien, Alassane Ouattara, a accordé, mercredi 22 janvier 2020, un entretien à BBC au cours duquel plusieurs sujets de l’actualité socio-politique nationale, ont été abordés, notamment le cas Guillaume Soro.

Alassane Ouattara évoque ses relations avec Guillaume Soro

«Je n’ai aucune nouvelle de Guillaume Soro et je ne saurais vous le dire. Essayez peut-être de l’interroger », a laissé entendre Alassane Ouattara, mercredi 22 janvier 2020 à Londres. Le chef de l’Etat se prononçait sur l’état de ses relations avec son ancien filleul, Guillaume Soro, visé par un mandat d’arrêt international.

Alassane Ouattara a toutefois rappelé que Guillaume Soro demeure pour lui "un fils" qui, à un moment donné, a beaucoup appris à ses côtés. Il a ensuite jugé normale, la situation socio-politique qui prévaut actuellement en Côte d’Ivoire en cette année électorale 2020. «A neuf mois de la présidentielle en Côte d’Ivoire, c’est normal qu’il y ait de l’effervescence dans le pays", souligne le président Ouattara.

Les questions relatives à la crédibilité de la Commission électorale indépendante (CEI), la gratuité de la Carte nationale d'identité (CNI), le listing électoral, l'indépendance de la justice et à l'État de droit divisent profondément pouvoir et opposition. Récemment, un meeting conjoint PDCI et FPI appuyés par des mouvements proches de Guillaume Soro, a été interdit.

Alassane Ouattara est en rupture de ban avec la quasi-totalité de ses anciens alliés au sein du RHDP groupement politique, notamment Guillaume Soro et Henri Konan Bédié, président du PDCI-RDA, qui lui avaient apporté un soutien important lors de son accession à la magistrature suprême. D'abord au second tour du scrutin présidentiel de 2010 et ensuite dès le premier tour de la présidentielle de 2015.

Le président Ouattara était présent au Royaume-Uni dans le cadre du forum Royaume-Uni Afrique sur l’investissement. Il a, à cette occasion, rencontré d’éminentes personnalités du monde politique, notamment le Premier ministre britannique Boris Johnson et animé une conférence publique à la Chathan House autour du thème: "Élections en 2020: assurer la stabilité et l’inclusion".