Autoroute du nord : Un grave accident fait 14 morts et des blessés

Un grave accident s'est produit tôt le matin le samedi 25 janvier 2020 sur l'autoroute du nord faisant 59 victimes dont 14 morts et de nombreux blessés, selon un bilan provisoire des sapeurs pompiers militaire.

Axe Abidjan-Yamoussoukro : un grave accident fait 14 morts, de nombreux blessés signalés

Un drame s'est produit le samedi 25 janvier 2020 aux environs de 4h 33 minutes sur l'autoroute du nord, apprend-on du Groupement des sapeurs pompiers militaires (GSPM). Un carambolage impliquant deux camions de transport de marchandises et un car de transport a fait 59 victimes. Selon le bilan provisoire livré par le GSPM, 14 personnes y ont perdu la vie.

On dénombre également de nombreux blessés, dont 39 d'entre eux ont été évacués à l'hôpital Saint Jean Bosco de Bodo. Six autres blessés dit légers auraient refusé de se faire évacuer. Ils ont préféré signer des décharges de responsabilité.

Les accidents de circulation, faut-il le rappeler, sont récurrents sur cette voie qui relie la capitale économique ivoirienne, Abidjan à Yamoussokro, la capitale administrative. Le mercredi 4 décembre 2019, sur le même tronçon, précisément au Pk 152, un véhicule de type particulier percutait violemment un camion de type remorque en stationnement, faisant 6 victimes dont 3 décès.

Les accidents de la route occasionnent en moyenne 600 morts et 13 000 blessés chaque année en Côte d'Ivoire, où 94 % de ces accidents sont dus à des facteurs humains (conducteurs ou usagers) et 6 % sont imputables aux autres facteurs tels que le mauvais état des véhicules et du réseau routier. C'est le lieu d'appeler les automobilistes à la prudence et au respect des règles de sécurité.