Après le décès de Kobe Bryant, Bamba Ami Sarah a très peur

Après le crash de l'hélicoptère qui a tué la légende du basket-ball américain, Kobe Bryant, sa fille et 7 autres personnes, la chanteuse ivoirienne, Bamba Ami Sarah a fait quelques propositions.

Apeurée par la mort de Kobe Bryant, Bamba Ami Sarah fait une proposition

Le célèbre basketteur américain, Kobe Bryant, a été tué dimanche 26 janvier 2020 dans le crash de son hélicoptère non loin de la ville de Los Angeles. Avec lui, 8 autres personnes dont sa fille Gianna Bryant, ont perdu la vie dans ce tragique accident. Un drame qui a plongé l'univers tout entier dans une grande consternation, comme le témoigne cette avalanche d'hommages sur les réseaux sociaux.

Un tragique accident qui aurait pu arriver à n'importe qui quand on sait que les avions et hélicoptères sont des moyens de transports utilisés par tous. Apeurée par ces nombreux crashs d'avions et d'hélicoptères où il n'y a presque jamais de survivants, la chanteuse Couper décaler, Bamba Ami Sarah, n'a pas pu s'empêcher de faire quelques propositions.

''Je dis oh, cette affaire d'avion là, c'est pas mieux que les passagers montent avec des gilets de sauvetage parachutes en même temps ?... En cas de danger, tout le monde doit être prêt car il n' y a jamais de survivants. C'est mieux que chacun soit prêt dans l'avion. Sérieusement, ça fait trop peur'', a déclaré Bamba Ami Sarah sur sa page Facebook.

Cette sortie de l'épouse du promoteur de spectacles ivoirien, Souleymane Kamagaté, a suscité de nombreuses réactions. Et le moins que l'on puisse dire c'est que les avis des internautes sont partagés. ''Ce n'est pas une mauvaise idée en tout cas. S'il y avait des gilets de sauvatage, peut être que Kobe allait s'en sortir. Vraiment qu’ils travaillent dessus pour qu’il y ait au moins des rescapés en cas de crash'', a commenté un fan de la chanteuse.

Avis que ne partage pas cet internaute: ''Non, ce n'est pas possible ça. Un parachute est déjà lourd et si 180 personnes dans un avion doivent se procurer un parachute, il y aura surcharge. Je pense que le mieux serait de prier Dieu afin qu’il nous évite toute situation pareille''.

Notons qu'en plus de Kobe et Gianna Bryant, les autres victimes du crash du dimanche sont un entraîneur de baseball, John Altobelli, sa femme Keri et leur fille Alyssa qui jouait au basket dans le même club que Gianna, Christina Mauser, entraîneure adjointe de l'équipe de basket des deux adolescentes, Sarah et Payton Chester, une mère et sa fille, ainsi que le pilote Ara Zobayan. Tous sont malheureusement décédés.