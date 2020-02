Musique: Grosse polémique autour d'une chanson de l'artiste Dj Leo

L'artiste Couper décaler, Dj Leo, a dévoilé une nouvelle chanson qui crée la polémique déjà sur les réseaux sociaux.

Dj Leo: ''Tu sors avec enfant des gens, donne-lui l'argent''

L'artiste ivoirien Dj Leo est un des artistes Couper décaler à être moins actif sur les réseaux sociaux mais cela n'ébranle en rien le talent et la notoriété de ce chanteur dont les différentes productions sont parfois l'objet de polémique. On se souvient encore du clip de la chanson ''Amusez-vous'', dévoilé en février 2018, dans lequel l'on pouvait apercevoir plusieurs filles, arborant des tenues osées et exposant leurs postérieurs.

Le natif de Grand-Bassam avait ensuite été sévèrement critiqué sur la toile par de nombreux observateurs qui lui reprochaient d'avoir bafoué la dignité de la femme. Reconnaissant son erreur, l'artiste avait publiquement présenté ses excuses à la nation et avait promis de ne plus reprendre ce genre de choses.

Deux ans après cet incident, l'artiste se retrouve à nouveau confronté à une nouvelle polémique sur la toile; et ce, après avoir dévoilé un single intitulé: ''Donne lui l'argent''. Une chanson dans laquelle l'artiste exhorte les hommes à prendre soin de leurs compagnes, concubines ou épouses. ''Tu sors avec enfant des gens, donne-lui l'argent", répète-t-il à plusieurs reprises dans la chanson.

Si cette chanson est très bien accueillie par les femmes, ce n'est pas du tout le cas pour certains hommes qui ont tiré à boulets rouges sur l'artiste et même sur l'arrangeur de cette chanson, le dénommé Roch Arthur qui, contrairement à Dj Leo, n'est pas du tout resté muet face aux virulentes critiques des internautes.

''Qui a chanté, le pointeur doit payer cash là? Qui a chanté "on baise pas un peu" Qui a chanté "laisse moi le Pklo"; Qui a chanté "approchez regardez'' devant des responsables à Miss Côte d'ivoire?" Il y a tellement d'exemples que je ne vais citer que ceux là. Tous ceux qui gueulent aujourd'hui là ont dansé aux rythmes de ces différentes chansons. Donc c'est pas sur la chanson du monsieur, vous allez vous muscler quand même...Dj Léo laisse le son. Un vrai homme mise sur sa femme parce qu'elle est son miroir et quand elle brille, on parle du bien de lui aussi", a soutenu Roch Arthur dans une publication sur sa page Facebook.