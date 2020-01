Grand-Bassam: Battu aux municipales, ce que devient Philippe Ezaley

Victime d'un accident de la circulation le mercredi 22 mai 2019, Georges Philippe Ezaley s'était envolé pour la France afin d'y recevoir des soins médicaux. Le vice-président du Parti démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI) a effectué son retour sur les bords de la lagune Ébrié. Mercredi 29 janvier 2020, l'ancien maire de Grand-Bassam a rendu visite au "sphinx de Daoukro" à Daoukro.

Georges Philippe Ezaley se porte mieux

On a frôlé le pire le mercredi 22 mai 2019. Ce jour-là, la voiture de Georges Philippe Ezaley, se rendant à la veillée funèbre d'une militante de son parti politique, est entrée en collision avec un véhicule de type 4x4 appartenant à un militaire. L'accident a eu lieu sur la route de Bassam, précisément au carrefour chinois. Sous le choc, le proche collaborateur d' Henri Konan Bédié a perdu connaissance.

Fort heureusement, l'ex-maire de la ville balnéaire de Grand-Bassam est vite revenu à lui. Il a été conduit à la polyclinique Farrah de Marcory pour les premiers soins. Ezaley Philippe a reçu le soutien de Maurice Kakou Guikahué. Le secrétaire exécutif en chef du plus vieux parti politique s'est déplacé afin d'apporter la compassion du PDCI à son vice-président. Le chauffeur de l'autre véhicule impliqué dans l'accident s'est évanoui dans la nature.

Quelques jours plus tard, Georges Ezaley Philippe a été évacué à Paris, en France. Il faut noter que le pronostic vital de l'ancien patron de la SODEXAM (Société d'exploitation et de développement aéroportuaire, aéronautique et météorologique) n'était pas engagé. De retour en Côte d'Ivoire suite à son séjour hospitalier, le cadre du PDCI a échangé avec Henri Konan Bédié le mercredi 29 janvier 2020 au domicile de l'ex-président ivoirien à Daoukro.

Selon le journal Le Nouveau Réveil, l'hôte de Bédié a tenu à lui exprimer sa gratitude lors des moments difficiles qu'il a connus. Sur sa page Facebook, Georges Philippe Ezaley a remercié "les parents et amis pour leur prière et soutien". Il a aussi été reconnaissant envers le PDCI, un parti "porteur des vraies valeurs de dignité, de fraternité et de solidarité, avec à sa tête le Président Henri Konan Bédié et son épouse ainsi que tous les militants pour leur soutien, aides et prières", qui l'ont aidé "à surmonter cette autre épreuve".