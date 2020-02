Amy Sarah: Son époux Souleymane Kamagaté dit tout sur leur mariage

Le promoteur de spectacles ivoirien, Souleymane Kamagaté, a donné les raisons pour lesquelles il a épousé la chanteuse Bamba Ami Sarah.

Souleymane Kamagaté: ''J'ai étudié Bamba Ami Sarah pendant 4 ans''

L'acteur culturel ivoirien, Souleymane Kamagaté alias L'homme Saga, a épousé récemment la chanteuse Couper décaler, Bamba Ami Sarah. Plus d'un mois après cette union, le nouveau marié ne regrette aucunement son choix, estimant que sa tendre et belle épouse est la meilleure femme qui puisse exister sur la terre. Dans une interview vidéo qu'il nous a accordée ce mercredi, L'homme Saga a donné les raisons qui l'ont poussé à porter son choix sur l'ex star tonnerre.

''J'ai passé quatre ans de ma vie à étudier cette femme et je peux dire aujourd'hui que Bamba Ami Sarah est la meilleure femme au monde. J'ai eu de nombreuses relations avant elle, mais si mon choix s'est porté sur elle, ce n'est pas pour rien. C'est une femme très fidèle, respectueuse et pleine de vertus. Et les femmes comme elle, on n'en trouve pas'', a déclaré le promoteur de spectacles ivoirien.

Souleymane Kamagaté est également revenu sur la grosse polémique qui a enflammé la toile relativement à son mariage dont le ticket d'entrée avait été fixé à 100 milles fcfa. ''Ce n'était rien de sérieux'', a-t-il confié tout en révélant que c'était juste une mise en scène pour attirer les regards des uns et des autres sur son mariage avec la belle Bamba Ami Sarah. ''C'était juste pour le buzz sinon aucun invité n'a déboursé de l'argent pour assister à mon mariage'', a ajouté l'homme Saga.

Notons qu'au cours de cette interview, L'homme Saga a abordé plusieurs sujets, notamment son entrée dans le show-business, sa candidature aux dernières élections municipales dans la commune de Cocody, le décès de Dj Arafat, l'avenir du Couper décaler et bien d'autres. L'intégralité de cette interview sera bientôt disponible sur afrique-sur7.fr.