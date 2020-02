Affaire ''Donne lui l'argent'': La cinglante gifle de Suspect 95 à Dj Leo

Le jeune rappeur ivoirien, Suspect 95, a répondu à Dj Leo relativement à sa dernière chanson dans laquelle il invitait les hommes à donner de l'argent à leurs femmes.

Ça chauffe entre Dj Leo et Suspect 95

C'est l'affaire qui fait actuellement la Une des réseaux sociaux en Côte d'Ivoire. Une vive polémique née de la dernière production musicale de l'artiste couper décaler, Dj Leo, intitulée ''Donne lui l'argent''. Un single à travers lequel Le cadeau du ciel exhorte les hommes à prendre soin de leurs copines, concubines ou épouses.

''Les parents ont mis leur jolie fille au monde; ils l'ont blanchie, nourrie; elle a grandi. C'est elle tu as vu et puis tu es ''Djaouli'' (désirer une personne avec excitation)...Dans les débuts, c'était les cadeaux mais maintenant tu es devenu avare. Regarde comment ses cheveux sont mélangés, sa pommade est finie depuis longtemps, son portable n'est plus à la mode; tout le quartier connait ses habits par cœur. Tu sors avec enfants des gens, donne lui l'argent'', telles sont les paroles de la chanson de Dj Leo.

Laquelle chanson a aussitôt suscité le courroux de plusieurs internautes hommes qui l'ont copieusement fustigée sur la toile. C'est à ce moment précis que le talentueux rappeur ivoirien, Suspect 95, décide de rentrer en action en dévoilant un autre single intitulé ''Enfants des gens'' dans lequel il demande aux femmes de travailler plutôt que d'attendre de l'argent des hommes.

''Est-ce que tu sais qu'on souffre pour gagner l'argent. Donc on ne peut pas donner ça au hasard. Si enfant des gens est fâché, c'est pas compliqué. Enfant des gens n'a qu'à travailler...'', riposte Suspect 95. Cette chanson dévoilée dans la soirée du jeudi est fort appréciée par les détracteurs de Dj Leo qui n'ont pas manqué de féliciter son auteur.

Cependant Suspect 95 a, à son tour, été pris à partie sur la toile par de nombreuses femmes qui lui ont rappelé les propos qu'il a tenus dans sa dernière chanson intitulée ''J'ai l'envie'' réalisée en featuring avec Dj Mix Premier.

''Suspect, ce n'est pas toi et Dj Mix qui voulez tout dépenser quand vous voyez les fesses des jolies filles là ou bien c'est des feuilles de goyaviers dont tu parlais (...) Juste pour faire comprendre aux hommes que le fait de donner l'argent aux femmes est incontournable'', a commenté une internaute.