Descente de militaires ivoiriens sur Korhogo, ce mercredi, les raisons

Le District des Savanes, dont le chef-lieu est Korhogo, s’apprête à accueillir une mission commandée des militaires de l'armée ivoirienne, les mercredi et jeudi prochains. Les hommes du Général Lassina Doumbia y seront pour des exercices militaires.

Des exercices militaires à Korhogo à 8 mois de la Présidentielle

La Côte d’Ivoire s’achemine vers une élection présidentielle cruciale. Alors que le Président Alassane Ouattara s’évertue à rassurer ses compatriotes et la communauté internationale de ce qu’il « n’y aura rien », d’autres observateurs et acteurs politiques soutiennent pourtant le contraire.

L'armée ivoirienne, qui s'est engagée à parer à toutes éventualités, n'entend pas rester les bras croisés. Aussi, le Général de Corps d'armée Lassina Doumbia, Chef d'état-major général des armées, a réquisitionné 600 de ses éléments pour participer à un exercice militaire qui aura lieu le mercredi 12 et le jeudi 13 février 2020.

Dans un communiqué, dont la rédaction d’Afrique sur 7 a reçu copie, le patron de l’armée ivoirienne indique que « cette manœuvre engagera environ 600 hommes et mettra en œuvre de nombreux véhicules, engins et aéronefs ». « Des coups de feux seront tirés et des détonations seront entendues » dans les zones comprises entre « Korhogo, MBengué, Laléraba et Kafolo-Bac ».

Les populations du District des Savanes et des régions environnantes n’ont cependant pas de soucis à se faire, car il s’agit d’une opération réalisée conformément au « programme de préparation et d’entrainement des Forces armées de Côte d’Ivoire (FACI) ». Elles pourront par conséquent vaquer à leurs occupations en toute sérénité.

Il faut par ailleurs noter qu’au-delà des élections, la Côte d’Ivoire fait face à une menace terroriste à sa frontière nord, mitoyenne à celle du Mali et du Burkina Faso, deux pays sahéliens qui subissent les attaques et autres attentats terroristes.