Alpha Yaya Touré tire à boulets rouges sur Mamadou Koulibaly

L’honorable Alpha Yaya Touré, député RHDP de la circonscription de Gbon Kolia, a apporté une cinglante réponse au Pr Mamadou Koulibaly qui, la semaine dernière, s’en était vertement pris à la gouvernance du chef de l'État Alassane Ouattara.

Alpha Yaya Touré, député RHDP, crache du feu contre Mamadou Koulibaly

Elles ne pouvaient longtemps rester sans réponse, les attaques intempestives du Pr Mamadou Coulibaly à l’encontre du chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara. Dans sa traditionnelle web-emission ''Les jeudis de MamKoul", l’ancien président du Parlement ivoirien, par ailleurs candidat au prochain scrutin présidentiel, présente Alassane Ouattara comme un bourreau parvenu à la tête de l'État avec l’intention «de se venger des Ivoiriens ».

«Le travail qu’il fait méticuleusement ne prépare pas la Côte d’Ivoire aux défis de demain mais pour saper complètement le moral des Ivoiriens et pour déprogrammer institutionnellement, déprogrammer politiquement et déprogrammer économiquement ce pays-là et pour de longues années », déclarait Mamadou Koulibaly.

A en croire le candidat de Lider, le président Alassane Ouattara représenterait "un danger" pour l’avenir de la Côte d’Ivoire. Il n'est nullement un ''messie'' comme il est parfois présenté par bon nombre de ses partisans. Cette position de Mamadou Koulibaly, par ailleurs Maire de la commune d’Azaguié, ne rencontre pas l’adhésion de l’honorable Alpha Yaya Touré. Pour le député-maire de la circonscription de Gbon, ces propos de MamKoul, relèvent de «l’idiotie et de l’enfantillage».

« Si la vengeance consiste à électrifier les villages, à réhabiliter les routes, à mettre toute la Côte d’Ivoire en chantier, à construire les milliers de salles de classe, à réaliser les forages dans nos villages, alors Mr Le Président Alassane Ouattara, accentuez votre vengeance », a rétorqué Alpha Yaya Touré sur les réseaux sociaux.

Ancien compagnon de Guillaume Soro, le jeune député-maire se montre, depuis sa rupture avec l'ancien chef rebelle, très engagé au sein de son nouveau parti politique, le RHDP, en faisant la promotion des actions du chef de l'État Alassane Ouattara et du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly.