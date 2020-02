L’UDCY de Mel Théodore vire au RHDP: Kandia Camara à la manoeuvre

La nouvelle direction de l’UDCY a manifesté lundi 10 février 2020 sa volonté d’adhérer au Rassemblement des Houphouëtistes pour la Démocratie et la Paix (RHDP), auprès de la Ministre Kandia Camara, Membre du Directoire du RHDP.

Kandia Camara aux responsables de l’UDCY: « Merci d’honorer la dernière volonté du Président MEL Theodore »

Selon le service de communication qui fait un large écho de cette audience accordée par Mme Kandia Camara aux membres du bureau de l'Union pour la Démocratie Citoyenne (UDCY), en présence de son Directeur de Cabinet Politique, Monsieur Kouakou Norbert et de sa Cheffe de Cabinet, Madame Vanié Epse Haidara, cette audience fait suite à une recommandation formulée par Monsieur Gnanzi Guela Anicet, élu lors du Congrès Extraordinaire dudit Parti, le samedi 11 janvier 2020. C’est donc le tout nouveau Président de l’UDCY, Monsieur Gnanzi Anicet qui a conduit une forte délégation du Parti de Feu MEL EG Théodore, chez la ‘’Péré Nationale’’, à la Rue Lépic.

Parmi les hôtes de Madame le Ministre, l’on notait la présence notable de Madame Bodoua Affoua Hélène, ancienne Présidente intérimaire du Parti, la Présidente des femmes, le Président de la jeunesse et plusieurs autres responsables de cette structure politique. Il faut préciser que l’ombre de l’emblématique ‘’Maire de Cocody ’’, du ‘’Ministre’’ et le ‘’Religieux’’ « MEL Théodore », figure de proue de la politique ivoirienne, a plané sur l’audience, qui était placée sous le sceau du souvenir, des retrouvailles et d’hommage à ce grand- homme, qui a marqué de son empreinte la ‘’Cité Présidentielle’’.

La Ministre Kandia Camara s’est dit très honorée par cette visite fraternelle qui lui permet de renouer avec son passé à la Mairie de Cocody et ses débuts en politique. « En 1990, j’ai été membre de l’équipe municipale du Maire MEL Théodore à Cocody. MEL était un frère. Il m’a beaucoup apporté. Mais, le Président MEL a surtout contribué à la rénovation de la classe politique ivoirienne par l’insertion des jeunes et des femmes dans son conseil municipal », a rappelé la Ministre à ses visiteurs.

La proximité de vue et de vision entre les deux personnalités, a été relevée par Monsieur GNANZI Anicet, qui a affirmé sans ambages à Madame le Ministre, le sens de leur présence à son Cabinet politique. « L’UDCY et le RHDP ont toujours eu des relations cordiales. Le 11 janvier dernier, nous avons eu un congrès, qui s’est déroulé dans un très bon esprit, en présence de tous les militants de notre parti et des représentants des partis politiques frères, dont le RHDP. Ce Congrès Extraordinaire a permis la mise en place d’une nouvelle équipe dirigeante homogène, pour diriger le Parti », a précisé le nouveau patron de l’UDCY.

Puis, en sa qualité de sachant, pour avoir été ancien Secrétaire Général du Parti, il a fait la genèse de la collaboration entre l’UDCY et le RHDP. En 2015, la Convention Nationale du parti avait donné son quitus à MEL Théodore à l’effet de soutenir le Président Alassane Ouattara, aux élections présidentielles, ainsi qu’au référendum. Aussi en 2016, un Comité de réflexion, avait-il été mis en place, pour créer les conditions concrètes d’une alliance entre les deux structures politiques.

C’est avec une grande joie que la Ministre Kandia Camara a accueilli cette volonté manifestée par les nouvelles instances dirigeantes de l’UDCY d’adhérer au parti au pouvoir en Côte d’Ivoire. « Je me félicite de votre maturité qui a contribué au succès du Congrès de l’UDCY. Le RHDP y était d’ailleurs fortement représenté. Aussi, voudrais-je vous remercier, surtout pour votre bonne disposition à honorer la dernière volonté du Président MEL Theodore, volonté dans le sens du rassemblement des ivoiriens, de la cohésion sociale, de la paix et du développement de notre pays. Telle est la vision du Président de la République, S.E. Monsieur Alassane Ouattara, Président du Directoire du RHDP qui est traduite en actes par son Premier Ministre, Monsieur Amadou Gon Coulibaly », a –t-elle précisé.

Poursuivant son argumentation, la Ministre a rassuré la direction de l’UDCY, précisant que leur place se trouve au sein de la grande famille du RHDP qui transcende les partis politiques. « Chers frères, chères sœurs, nous sommes déjà ensemble. Venez prendre votre place au RHDP. Pour nos enfants et notre pays, nous avons une obligation de vivre ensemble dans la Paix », a conclu la Ministre Kandia.

Avant de prendre congé de ses visiteurs, elle leur a promis de s’impliquer personnellement auprès des instances dirigeantes du parti, afin que l’UDCY puisse rejoindre le rassemblement houphouetiste dans les meilleurs délais. Il faut rappeler que c’est en janvier 2000, que l’Honorable MEL EG Théodore, Membre Fondateur de l'Union pour la Démocratie Citoyenne (UDCY),devient Président du Parti Centriste. Il a été Ministre successivement dans plusieurs gouvernements ivoiriens. Feu MEL Théodore a tiré sa révérence le jeudi 11 juillet 2019, à Bonneville en France des suites d’une longue maladie.