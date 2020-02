Journée internationale de la femme : Ce que prépare le gouvernement

La journée internationale de la femme (JIF) se déroulera le samedi 7 mars 2020. En Côte d'Ivoire, le gouvernement d' Amadou Gon Coulibaly se prépare à donner un cachet spécial à cette célébration qui se tiendra dans la commune d'Anyama (commune située à 10 km d'Abidjan), comme l'a signifié Sidi Tiémoko Touré, lors de la conférence de presse suite au Conseil des ministres du mercredi 19 février 2020.

La Journée internationale de la femme 2020 célébrée à Anyama

Pour l'année 2020, les autorités ivoiriennes ont décidé d'organiser la Journée internationale de femme (JIF) dans la commune d'Anyama, à quelques kilomètres d'Abidjan. L'information a été livrée par Sidi Tiémoko Touré après le Conseil des ministres du mercredi 19 février 2020. "Au titre du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté une communication relative à la célébration de la Journée internationale de la femme (JIF 2020). L'édition 2020 de la JIF se déroulera le 7 mars dans la commune d'Anyama sous le thème "Promotion de la femme en Côte d'Ivoire, un atout pour une paix durable", a annoncé le porte-parole du gouvernement ivoirien.

Puis le ministre de la Communication et des Médias de préciser que "ce thème réaffirme la volonté du gouvernement de mettre en avant le rôle de la femme dans le processus de construction, de maintien, de consolidation de la paix et de la cohésion sociale". Il a également laissé entendre que "la cérémonie de lancement de la JIF 2020 aura lieu le jeudi 20 février au Palais de la culture de Treichville, sous la présidence de la grande chancelière de l'ordre national et la présence effective de la Première dame, marraine statutaire de cette célébration".

Notons que l'année dernière, la JIF était placée sous le thème "Le numérique, une solution pour l'autonomisation de la femme".