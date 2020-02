Enrôlement pour la CNI : L' ONECI tente de rassurer les Ivoiriens

Lundi 17 février 2020, Sidiki Diakité a procédé au lancement de l'opération d' enrôlement des populations en vue de l'établissement des cartes nationales d'identité (CNI). Le ministre ivoirien de l'Administration du territoire et de la décentralisation était en compagnie d'autres membres du gouvernement. Mais déjà, l'inquiétude gagne les populations suite à la publication de la liste des centres répartis sur toute l'étendue du territoire national. Et pour cause, elles jugent que le nombre de centres s'avère insuffisant. L'Office national de l'état-civil et de l'identification (ONECI) s'est prononcé sur la question.

Inquiétudes autour de l' enrôlement, l'ONECI réagit

"Désormais l’enrôlement sur l’ancienne formule est terminé et laisse place maintenant à la nouvelle formule", avait lancé Sidiki Diakité le lundi 17 février 2020, à l'occasion du lancement de l'opération d' enrôlement à l'Hôtel du district d'Abidjan. Au cours de la cérémonie, Kafana Gnenin Sitionni, directeur général de l'Office national de l'état-civil et de l'identification (ONECI) a tenu à rassurer les Ivoiriens sur les dispositions prises afin que les nouvelles cartes d'identité nationale soient délivrées dans le délai prévu.

Cependant, les populations ne semblent pas avoir été convaincues par les propos du fils de Koné Katinan, le maire de Yopougon. Sur la toile, des internautes ont dénoncé la façon dont s'est faite la répartition des centres d' enrôlement sur le territoire ivoirien. À titre d'exemple, les communes d'Abobo et Yopougon bénéficient d'un centre chacune. Quand on sait la forte population résidant dans ces deux localités, l'inquiétude gagne les coeurs .

Dans une publication sur sa page Facebook, l'ONECI a réagi devant des messages circulant sur les réseaux sociaux tendant à induire en erreur "les pétitionnaires sur le nombre de centres pour l’opération de renouvèlement et d’établissement des nouvelles cartes nationales d’identité". Elle tient à préciser que "le nombre de centres d’enrôlement sera progressivement renforcé afin de contenir efficacement le flux des demandes", non sans faire savoir que "des kits nomades seront également mis à la disposition du public pour gérer les cas de renouvèlement, afin de limiter les déplacements vers les centres d’enrôlement". "L’opération a commencé et les pétitionnaires qui le désirent peuvent dès maintenant se diriger vers les centres les plus proches. Nous prions donc les populations de rester sereines et à l’écoute", a conclu l'ONECI.