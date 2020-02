Côte d'Ivoire: 2 heures de vérité entre Ouattara et les évêques

Le chef de l'Etat ivoirien, Alassane Ouattara, a reçu dans l'après-midi du mercredi 19 février 2020 au palais de la présidence au Plateau, une délégation de la conférence des évêques de Côte d'Ivoire conduite par son président Mgr Ignace Bessi Dogbo.

Côte d'Ivoire: Alassane Ouattara et les évêques catholiques se sont parlé

La réconciliation et la paix étaient au centre d'une rencontre entre les évêques catholiques et le président Alassane Ouattara dans l'après midi du mercredi 19 février 2020 au Palais de la présidence au Plateau.

"Les évêques se sont retrouvés avec le président de la République ce mercredi 19 février 2020 pour le saluer et échanger avec lui sur la marche du pays, particulièrement autour des questions concernant la réconciliation de tous les ivoiriens", a lâché Mgr Ignace Bessi Dogbo au sortir de cette rencontre.

Pour lui, les évêques étant eux-mêmes des ministres ordonnés pour la réconciliation, leur rôle est de prendre le devant des choses surtout que 2020 est ''une année charnière où chaque ivoirien est appelé à poser des actions en faveur de la réconciliation''.

Lors de la 114e assemblée plénière de la conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire, tenue à Korhogo, le clergé catholique avait lancé un appel poignant à l'endroit du chef de l'Etat et du gouvernement ivoirien.

Ces hommes d'église avaient demandé entre autres la libération des prisonniers politiques et d'opinion ainsi que le dégel de leurs avoirs; l’instauration et la consolidation de l’Etat de droit qui implique le respect de la Constitution et la mise en place d'une Commission électorale réellement indépendante en vue de garantir la tenue d'élections justes, transparentes et apaisées.