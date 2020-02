Drame : Plus de 500 élèves d'une école en danger, ce qui leur arrive

À Ferkessédougou, localité située dans le nord de la Côte d'Ivoire, une école a été incendiée par des individus dont l'identité n'a pas encore été dévoilée. En effet, le dimanche 16 février 2020, le collège privé Kyali Pauline est parti en cendres après que des gens sans foi ni loi ont jugé utile d'y mettre le feu. Les auteurs de cet acte abominable continuent de courir dans la nature.

Une école incendiée à Ferké, les pyromanes en fuite

Mais qui a bien pu poser un tel acte criminel ? Dans la ville de Ferkessédougou, une école nommée collège privé Kyali Pauline a été la cible d'individus mal intentionnés le dimanche 16 février 2020. Selon l'Agence ivoirienne de presse (AIP) qui donne l'information, cet établissement scolaire a été incendié par des gens dont le dessein reste encore inconnu.

"Habituellement, ce sont des cas de vols, mais cette fois-ci, on a mis délibérément le feu surtout à partir de mon bureau.Tout a brûlé. Ils ont soulevé l’antivol pour avoir accès au bâtiment pour y mettre le feu.Tout a cramé", a confié le directeur des études, Maximin Togba, à nos confrères de l'AIP.

Il faut noter que, comme le précise notre source, les pyromanes ont mis le feu dans des cahiers de texte qu'ils ont pris le soin de rassembler dans la cour de l' école. Cet incendie cause un lourd préjudice financier au fondateur de l' école. À en croire des responsables de l'établissement scolaire, les dégâts matériels sont estimés à 45 millions de francs CFA. Les dossiers physiques, les bulletins scolaires, les ordinateurs et bien d'autres éléments ont été emportés par les flammes.

Les autorités de l' école, choquées par ce qui vient de leur arriver, n'écartent pas l'éventualité de recevoir une aide de la part du ministère de l'Éducation nationale, de l'Enseignemet technique et de la Formation professionnelle.

"Toute aide extérieure serait la bienvenue, car c’est vrai que nous sommes un établissement privé, mais nous accueillons également des affectés de l’État", ont avancé les responsables du collège privé Kyali Pauline, qui accueille plus de 500 élèves, dont environ 200 en classe d'examen. Une enquête a été ouverte afin de retrouver les auteurs de l'incendie. Pour l'heure, l'avenir de plus de 500 élèves est sérieusement menacé et leur année scolaire est totalement compromise.