DJ Lewis au coeur d'une grosse polémique, ce qui s'est passé

DJ Lewis s'est révélé au public ivoirien en 2006 avec son titre Stop à la grippe aviaire. L'artiste couper décaler a fait sensation avec cette chanson qui a fait le tour du continent africain. Ce tube lui a également permis de conquérir l'Europe. Mais depuis 2013, le disc-jockey se fait discret. Ces derniers temps, le chanteur tente un retour sur la scène musicale, mais les choses semblent compliquées pour le concepteur de la danse "grippe aviaire".

DJ Lewis divise les mélomanes avec son nouveau concept, Coronavirus

Qui ne se souvient pas de la chanson Stop la grippe aviaire, avec laquelle DJ Lewis a conquis le cœur des Ivoiriens. Le disc-jockey ivoirien s'est brillamment illustré avec une chorégraphie hors pair qui démontrait toute sa créativité et son ingéniosité. Dans les coins les plus chauds de la capitale ivoirienne, il était quasi impossible de passer une soirée sans entendre la célèbre phrase "on a qu'à devenir fous", tiré du tube de DJ Lewis. L'artiste croulait sous les sollicitations tant en Côte d'Ivoire que sur le continent africain. Une fois l'Afrique à ses pieds, le concepteur de la danse de la grippe aviaire se lance à la conquête de l'Europe.

En Angleterre, DJ Lewis a raflé la récompense de meilleur artiste de l'année 2006. C'était lors des African diaspora awards de Londres. Les autres titres de ce faiseur de couper décaler ne connaitront pas le même succès que la chanson qui lui a permis de s'imposer dans la sphère musicale. Toutefois, il fait l'effort de rester présent dans le showbiz africain et ivoirien. Mais en 2013, après sa chanson Allon, DJ Lewis disparait des radars.

Courant 2019, Gnékpa Nemlin, nom à l'état-civil de DJ Lewis, se décide à effectuer le grand retour en lançant une danse inspirée de la madie du Coronavirus. Et c'est là que le DJ a de gros soucis avec des internautes. Dans une vidéo publiée sa page Facebook, il fait une démonstration de sa nouvelle trouvaille et se fait lyncher par des mélomanes. "Tu as pris tout ton temps ne réfléchir à rien. Et là dès que tu entends parler d’une maladie grave qui menace l’extinction du monde, tu veux en profiter comme la dernière fois. J’ai bien envie d’entendre le message. Si tu essaies d’en véhiculer un bien sûr. Sinon tu seras ridicule de faire tes bruits habituels", a écrit un internaute.

Cette position de l'internaute est partagée par plusieurs autres qui estiment que DJ Lewis manque d'inspiration. Cela a créé un véritable débat entre ceux qui apportent leur soutien à l'artiste et d'autres qui le critiquent pour son nouveau concept. Précisons que DJ Lewis a ouvertement accusé Bebi Philip et Ariel Sheney de ne pas vouloir l'aider à relancer sa carrière.