Fâchée, Bamba Ami Sarah, l'épouse de Souleymane Kamagaté, menace

Quelques jours après le décès de l'artiste couper décaler, Erickson le Zulu, Moasco et Bamba Ami Sarah se sont attaqués sur la toile.

C'est gâté entre Dj Moasco et Bamba Ami Sarah

Le torchon brûle entre les deux artistes couper décaler, Dj Moasco et la belle Bamba Ami Sarah, épouse du promoteur de spectacles, Souleymane Kamagaté alias L'homme Saga. Tout est parti d'une publication de L'homme Saga dans laquelle il dénonçait l'indifférence des artistes ivoiriens après la mort de l'une des premières stars du Couper décaler, Erickson le Zulu.

''Donc jusque-là, aucun DJ n’a fait sortir un son hommage pour Erickson le Zulu ? Ou bien parce qu’il ne moussait plus ? Pour Arafat là, le lendemain, il y avait 6522 sons en ligne… C’est vrai, ça fait mal mais j’ai fini de dire pour moi. Je ne pouvais pas garder ça dans mon cœur'', s’est désolé le mari de Bamba Ami Sarah.

Se sentant indexé par cette critique de L'homme Saga, l'artiste Couper décaler, Moasco Dj, s'en est automatiquement pris à la femme de ce dernier, la ravissante Bamba Amy Sarah. ''Je me suis senti concerné par les propos de L’homme Saga. Lui, au lieu de demander aux autres artistes de sortir un single pour rendre hommage à Erickson le Zulu, qu’il invite sa femme Bamba Amy Sarah qui est aussi artiste à le faire. Qu’elle donne l’exemple, nous, on va suivre'', a soutenu le Ben Laden du Couper décaler.

Prise de colère, la réponse de l'auteure du titre ''Fabrique ton boss'' ne s'est pas fait attendre. "J'ai remarqué un truc sur les réseaux sociaux...Quand Souleymane Kamagaté fait ses publications, quand vous vous sentez trop faibles et que vous n'avez pas assez de c... pour lui répondre, vous vous attaquez à sa merveilleuse épouse. Entre temps, moi-même je suis plus babière (grave) que mon mari. C'est ce que vous ne savez pas. J'ai l'impression que vous vous attaquez à moi pensant peut-être que ça m'affecte ou ça l'affecte. Deux personnes qui se sont choisies et puis elles se sont mariées, ça veut dire qu'elles ont des points communs...'', a-t-elle lancé dans une vidéo.