Décès de Hosni Moubarak à l'âge de 91 ans, au Caire

Hosni Moubarak, ancien président égyptien, est décédé le mardi 25 février 2020, à l'hôpital militaire Galaa, au Caire. L'ex-dirigeant chassé du pouvoir en février 2011 était âgé de 91 ans. L'information a été livrée par son beau-frère, le général Mounir Thabet, qui était interrogé par nos confrères de l'Agence France presse (AFP).

Hosni Moubarak, ex-dirigeant égyptien, n'est plus !

Condamné à la perpétuité le 2 juin 2012, Hosni Moubarak a poussé son dernier soupir le mardi 25 février 2020 au Caire. L'ex-homme fort de l'Égypte est arrivé au pouvoir le 13 octobre 1981, au lendemain de l'assassinat d'Anouar el-Sadate. Il accède à la tête de son pays en remportant l'élection présidentielle anticipée. Hosni Moubarak est réélu en 1987, 1993 et 1999. Il demeurera au pouvoir jusqu'en février 2011, année à laquelle un soulèvement populaire, la "révolution du Nil", le contraint à la démission. Le peuple égyptien s'insurgeait contre le taux de chômage élevé, la cherté de la vie ainsi que le bas niveau des salaires. L'on a assisté à des manifestations et des grèves qui ont gagné petit à petit tout le pays. Des Égyptiens sont allés jusqu'à s'immoler sur la place publique comme en Tunisie. Des affrontements éclatent entre les manifestants et l'armée égyptienne. Le 28 janvier 2011, la répression fait 62 morts. La situation devient fragile et le climat est tendu.

Dès le 1er février, l'armée s'engage à ne plus ouvrir le feu sur les manifestants. Pour sa part, Hosni Moubarak déclare : "J’ai entendu votre revendication de liberté, mais c’est une nécessité absolue de maintenir la sécurité et la stabilité du pays." Il tente de se maintenir au pouvoir, mais la pression populaire est forte et de plus, l'armée prend position pour les manifestants. Finalement, le 11 février, Moubarak quitte le pouvoir.

Déchu, l'ancien président était détenu pour des faits de corruption et son rôle dans le meurtre de 850 manifestants. Puis il a été libéré le 24 mars 2017. La santé de celui qui a conduit l'Égypte pendant trente ans était très fragile depuis qu'il a quitté le fauteuil présidentiel. Hosni Moubarak a vu le jour le 4 mai 1928.