6 mois après le décès, Carmen Sama dévoile la face cachée de Dj Arafat

La veuve de Dj Arafat, Carmen Sama, dans une interview accordée à Life Magazine, a révélé un gros secret de son défunt mari.

Voici pourquoi Dj Arafat portait toujours des lunettes

Feu Ange Didier Houon alias Dj Arafat a fait son entrée sur la scène musicale en 2003 avec son titre ''Hommage à Jonathan'' alors qu'il était âgé de seulement 17 ans. Très rapidement adopté par les mélomanes ivoiriens, le jeune homme profite d'une tournée européenne en 2005 pour s'installer dans la capitale française malgré l'expiration de son visa.

Étranger en situation irrégulière, il a dévoilé quelques singles du côté de la France, avant d'être finalement arrêté par la police. Il passe un mois au centre de rétention administrative pour être ensuite rapatrié en Côte d'Ivoire.

De retour sur les bords de la lagune Ébrié, après deux ans et demi d'absence sur la scène ivoirienne, il forme un duo avec son ex meilleur ami Debordo Leekunfa. Et tous les deux dévoilent le titre ''Kpango'' qui va connaître un succès phénoménal en Côte d'Ivoire et dans toute l'Afrique. S'en suit alors une ascension fulgurante du fils de la chanteuse érotique Tina Glamour et de l'ingénieur de son, Houon Pierre.

Dj Arafat enchaîne les titres à succès, les collaborations avec des artistes de renom sans compter les nombreuses distinctions. A côté de cet incroyable succès, l'artiste était également réputé pour son caractère assez hautain. Un dur à cuire qui ne mâchait pas ses mots. Parfois très agressif, il a été au coeur de plusieurs bagarres dans à Abidjan. Ce qui a fait de lui un des Bads boys (mauvais garçons) du Couper décaler.

Cependant, la femme qui a partagé la vie du Beerus Sama ces dernières années, la belle Carmen Sama, dans une interview accordée à Life Magazine, a affirmé que l'attitude que son prince charmant affichait sur les réseaux sociaux et en public, était aux antipodes de son comportement habituel lorsque celui-ci se retrouvait en famille aux côtés de sa femme et de ses enfants.

“Chez nous, à la maison, avec sa femme et ses enfants, c’était Ange Didier. Alors que dehors, c’était Dj Arafat. Il peut tout d’un coup changer d’apparence. Il peut me dire : « Bébé, ferme la porte s’il te plaît, je vais faire un direct. C’est en ce moment-là qu’il se met dans la peau de Dj Arafat », a témoigné Carmen Sama avant de révéler "(qu') Ange Didier était quelqu’un de timide. C’est même d’ailleurs pourquoi il portait tout le temps des lunettes”.