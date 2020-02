Petit Denis déterminé à rentrer à Abidjan: La date de son retour

Malgré l'opposition de ses fans, le talentueux artiste Zouglou Petit Denis fera bel et bien son retour en Côte d'Ivoire, sa terre natale.

Petit Denis bientôt de retour en Côte d’Ivoire

Le chanteur ivoirien Petit Denis est incontestablement un des meilleurs artistes zouglou de sa génération. Ayant fait ses débuts dans la musique en 1996 avec son titre à succès Zigbogbolôh, issu de son album Tournoi, Petit Denis est très rapidement devenu populaire grâce à ses chansons assez comiques dans lesquelles il dépeint des tares de la société.

Cependant la vie de cette voix emblématique du Zouglou a basculé dans la consommation abusive de la drogue au point où l'artiste a plusieurs fois été interné dans des centres de désintoxication.

Une situation qui a mis à mal la carrière de cet artiste pourtant promu à un bel avenir. Sur invitation d'un promoteur de spectacles ivoirien vivant en France, Dao l'argent, Petit Denis séjourne depuis près de 8 mois en Europe.

Et le moins que l'on puisse dire, c'est que Denco ou encore El Capo renaît de ses cendres. Très amaigri avant son départ pour l'hexagone, c'est un Denco tout rayonnant et débordant d'énergie que l'on a pris l'habitude de voir depuis un certain temps à travers ses différentes publications facebook.

Un changement certainement dû à l'abandon définitif de la consommation de la drogue. "Les stupéfiants, c’était un moment de ma vie. J’ai traversé des moments compliqués avec ça, mais je n’ai jamais baissé les bras. J’ai dit dans mon album qui va sortir que ce qui ne te tue pas, te rend plus fort. Je ne veux plus accepter qu’on demande un SOS pour moi, à cause de mon état. On prend de l’âge, mes enfants au nombre de deux aujourd'hui sont en train de grandir. Qu’est-ce que je leur laisse si je ne suis plus là demain?", avait regretté Kloité.

Aujourd'hui âgé de 44 ans, Petit Denis entend relancer sa carrière à partir de la France, mais garde toujours en mémoire sa patrie, la Côte d'Ivoire. Il avait annoncé son retour au pays à l'occasion du spectacle "Bonne Année Zouglou" qui a eu lieu le 1er février dernier mais des fans, de peur qu'il ne retombe dans son péché mignon, lui avaient recommandé de rester en Europe.

Même s'il n'a pas pu prendre part au spectacle, Petit Denis tient toujours à son public en Côte d'Ivoire. Il a récemment annoncé, via une publication Facebook, qu'il donnerait un concert live le 29 mars prochain au palais de la Culture de Treichville.

Les préparatifs de cet événement vont train, et l'artiste, lui, est plus que jamais déterminé à rentrer à Abidjan afin de faire plaisir à son public.

Le 26 novembre 2006, pour ses 10 ans de carrière, Petit Denis avait rempli le Palais de la Culture d'Abidjan avec plus de 6 500 spectateurs, alors que la salle n'offrait qu'une capacité de 4 500 places.