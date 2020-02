Jeune rappeur, il veut Emma Lohoues: Sa lettre d'amour

Un jeune rappeur ivoirien pas très connu, a déclaré sa flamme à Emma Lohoues, l'actrice et businesswoman ivoirienne. Cet admirateur lointain de l'actrice n'a pas maqué d'inspiration pour raconter les pulsions de son cœur à chaque fois qu'il aperçoit "Emma Lolo" dans une vidéo.

"Quand tu vois Emma Lohoues, tu vas penser que ta go ressemble à cabri"

Si la ravissante Emma Lohoues est encore et toujours dans le paysage people ivoirien, c'est en partie pour ses rôles à succès dans les films "Le Mec Idéal", "Villa Karayib" ou encore "Deux Couples, un foyer" dans lequel elle tenait le rôle d'Yvonne.

Mais "Emma lolo" dure dans le milieu artistique parce qu'elle est aussi une des plus grandes influenceuses ivoiriennes sur les réseaux sociaux.

La jeune dame qui joue parfois de ses rondeurs pour garder pour elle son public, aussi bien masculin que féminin, est avant tout une redoutable femme d'affaires à succès qui vient d'ouvrir "Empire 17".

Ce salon prestigieux de relaxation a d'ailleurs ouvert ses portes le 29 février 2020. Forcément, une telle beauté qui, en plus est fortunée, ne passe pas inaperçue. Un jeune rappeur ivoirien que nous découvrons sur sa page peut encore mieux décrire la beauté de la star ivoirienne.

La déclaration d'amour à "Emma Lolo"

''Emma Lohoues, tu me fatigues, ton sourire me rend fou comme Pala pala de Mani Bella. Les gos viennent me draguer, mais mon cœur est déjà pris. Devant cette pluie de tentatives, ton bôtchô (postérieur) est mon abri. Quand tu vois Emma Lohoues, tu vas penser que ta go (copine) ressemble à cabri. Joli nez bien taillé comme carotte qui pousse au paradis. Ta beauté est historique comme la bombe Hiroshima Nakasaki. L'entretien de son teint, ça fait budget de société... Quand Emma est auprès de toi, tu t'en fous de Beyoncé, en plus elle est née dans la sainteté, c'est la fille de mon papa, Monseigneur Eugène Premier'', telles sont les paroles de la chanson de "Chavez", partagée par Emma Lohoues.

L'actrice a placardé la vidéo élogieuse, mais avant tout hilarante de ce jeune artiste sur sa page Facebook, contribuant ainsi à le faire connaitre. Cette vidéo a tout logiquement suscité de nombreuses réactions des internautes qui pour la plupart, ont entièrement donné raison à ce jeune rappeur.

''Il dit la vérité. Je ne vois pas ce qui manque à ta beauté. Yeux, nez, bouche, taille, teint, forme ... tout est bon", a commenté un internaute.

Notons qu'Emma Lohoues a ouvert samedi 29 février sa fondation ''Empire 17''. Un institut qui abrite tous les business de l'actrice. Elle s’est spécialisée dans les produits de bien-être, vente de produits cosmétiques et de vêtements…