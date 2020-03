Carmen Sama sort de nouveaux secrets sur sa relation avec Dj Arafat

Lors de sa rencontre du samedi avec la bloggueuse Lolo Beauté, la belle Carmen Sama a révélé que Dj Arafat a longtemps souffert avant de l'avoir comme femme.

Carmen Sama: ''Arafat m'a approchée plusieurs fois, mais je l'ai repoussé''

La veuve de Dj Arafat, Carmen Sama, lors de sa rencontre samedi 29 février 2020 avec la célèbre bloggueuse ivoirienne, Lolo Beauté, a expliqué les conditions dans lesquelles elle a été courtisée par le roi du Couper décaler.

''Nous étions dans un bar; il m'a répérée sur la piste de danse et a envoyé des seaux de champagne sur ma table. Surprise, j'ai demandé à mes copines qui allait payer la facture. C'est en ce moment que le serveur vient me souffler à l'oreille que les bouteilles venaient de Dj Arafat. J'ai dit au serveur de lui dire merci et après, le serveur est revenu pour prendre mon numéro. Je lui ai dit que ce n'était pas possible. Et cette scène s'est repétée trois à quatre fois. Il a essayé de m'approcher mais je n'ai pas voulu lui parler parce que je me méfiais. Et c'est ce qui l'a énervé. Il s'est dit que cette fille là, coûte que coûte, je dois l'avoir. Et à force d'insister, j'ai fini par céder'', a témoigné Carmen Sama.

Elle a affirmé avoir affiché cette réticence de peur que Dj Arafat n'abuse d'elle. ''C'etait quand même Dj Arafat et je me suis dit qu'il n'est pas sérieux'', a-t-elle ajouté. Poursuivant, la mère de la petite Rafna Houon, a révélé qu'au début de leur relation, Dj Arafat a été l'objet de raillerie de la part de ses amis qui lui rappelait sans cesse ses souffrances lorsqu'il l'a courtisait.

''Au début de notre relation, ses amis se moquaient de lui en lui disant qu'il avait trop souffert pour m'avoir. Et lui, il disait: mais c'est pourquoi elle est là aujourd'hui; je l'ai enceintée parce qu'elle a mis foutaise sur moi quand je la draguais au début'', s'est-elle souvenu.