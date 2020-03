Alpha Blondy maudit sa fille Soukeina: ''Si je meurs, ne viens pas''

L'artiste Alpha Blondy, dans une interview accordée à L'intelligent d'Abidjan, a donné plus de détails sur son divorce d'avec sa première femme, la Coréenne Ran Young Hong. Il a également affirmé qu'il ne veut plus jamais revoir sa fille Soukeina de toute sa vie.

Alpha Blondy déterminé à ne plus jamais revoir sa fille Soukeïna

L'artiste Alpha Blondy n'a pas encore fini avec son ex-épouse coréenne Ran Young Hong et sa fille Soukeina Koné qui avaient récemment révélé qu'il n'avait jamais été divorcé de son précédent mariage et que son dernier mariage avec la tunisienne Aelyssa Darragi serait caduque. Après que la star du Reggae a dévoilé un document attestant son divorce d'avec la Coréenne, de nombreux observateurs ont suspecté Alpha Blondy de dire des contre-vérités, en affirmant même que cette décision de divorce avait été prise sans le consentement de Ran.

Dans une interview accordée au quotidien L'Intelligent d'Abidjan, le Jagger a affirmé que la mère de sa fille Soukeina était bel et bien informée qu'une procédure de divorce avait été entamée. ''Je l'ai eue au téléphone lorsqu'elle était à New York. Je lui ai dit: tu sais que j'ai enclenché la procédure de divorce. Nous nous sommes quittés dans des conditions assez difficiles. (...) Elle le savait. Je lui ai dit cela avant qu'elle ne parte. Je lui ai dit que je vais demander le divorce. Et quand elle est partie, je l'ai appelée pour lui dire que j'ai enclenché le processus de divorce'', a expliqué Alpha Blondy.

En ce qui concerne sa fille Soukeina Koné, l'artiste a déclaré que cette dernière devrait plutôt rester dans son coin après qu'elle a causé du tort à ses deux parents. ''...Soukeïna est très mal placée pour agir comme elle le fait. Quand tu as été à l'origine du divorce de ta mère, tu fermes ta gueule. Quand tu as porté main à ton père, tu fermes ta gueule. Mais j'accuse sa mère parce qu'elle est à la base de tou ça'', a ajouté Alpha Blondy, plus que jamais déterminé à ne plus jamais revoir sa fille Soukeina.

''Quand elle lève la main sur moi, je lui ai dit: Soukeina, regarde moi pour la dernière fois. Toi et moi, nous n'avons plus rien à nous dire. Si je meurs, ne viens pas. Si tu meurs, je ne viendrai pas'', a-t-il martelé. Alpha Blondy a révélé qu'il a au total 12 enfants. Cependant, les relations avec certains de ses enfants ne sont pas au beau fixe.

Le reggaeman pointe du doigt leurs différentes mères. ''Les rapports du père à l'enfant dépendent souvent de la mère. Ça dépend de ce que la mère lui met dans la tête. J'ai donc coupé avec toutes les mamans qui montent leurs enfants contre moi'', déclare-t-il.