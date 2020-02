Soukéina, fille d' Alpha Blondy, revient à la charge et menace Aelyssa

Soukeïna Koné, la fille de la star ivoirienne du reggae, Alpha Blondy, n’a pas tardé à réagir aux propos de son père qui, dans une interview accordée à un confrère ivoirien, l'accuse, sa mère ran et elle, d’avoir attenté à sa vie.

Soukeïna à la nouvelle épouse d'Alpha Blondy, son père: "Aelyssa, attache ta ceinture"

Soukeïna Koné a encore fait parler d’elle. La fille de l' ex-épouse coréenne d'Alpha Blondy a ouvertement botté en touche les propos de son père qui l’accusait, sa mère et elle, d’avoir essayé de le "tuer". Une « vérité » qui reste très loin de ce qui se serait réellement passé, à en croire la fille « rebelle » du N°1 mondial du reggae.

«Papa, quand je vais ouvrir ma bouche, on va dire que je t’humilie… Mais comme tu as décidé de raconter des mensonges et de propager à qui veut bien l’entendre ton histoire bancale, moi je dirais notre vérité. Avec des preuves bien physiques à l’appui », a répliqué Soukeïna Koné.

Son père, précise-t-elle, ne lui laisse pas le choix. Elle qui avait pourtant décidé de tourner la page du scandale suscité par le mariage de celui-ci avec la Tunisienne, Aelyssa Darragi. « Aelyssa, attache ta ceinture », a-t-elle menacé.

Un peu plus tôt, Alpha Blondy avait contre-attaqué, brandissant une décision de justice attestant de l’effectivité de sa séparation d'avec Ran Young Hong-Koné, la mère de Soukeïna. «Je ne suis pas polygame », répliquait-il, ajoutant qu’il «avait bien le droit de refaire sa vie».

Mieux, dans une interview accordée à l’Intelligent d’Abidjan, l'artiste interplanétaire accuse ouvertement sa fille Soukeïna et sa mère Ran d’avoir attenté à sa vie. «Soukeïna et sa mère voulaient me tuer pour prendre l’héritage mais de quel héritage même ?», a accusé Koné Seydou, de son vrai nom.