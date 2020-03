Avant la présidentielle, Hamed Bakayoko nommé Premier ministre?

Face aux députés et sénateurs jeudi 05 mars 2020 à Yamoussoukro, le chef de l’Etat, Alassane Ouattara, a dressé l’état de la nation.

Hamed Bakayoko nommé à la Primature pour laisser Amadou Gon libre pour sa campagne à la présidentielle?

Le 21 mai 2011 à Yamoussoukro, Alassane Ouattara prêtait serment en tant que nouveau président de la République de Côte d’Ivoire. Le leader des républicains, venait ainsi de prendre le pouvoir après une meurtrière crise post-électorale qui l’avait opposé au Président sortant Laurent Gbagbo qui contestait les résultats du second tour de la présidentielle du 28 novembre 2010.

9 ans après sa prestation de serment, le bilan d’Alassane Ouattara n’est certes pas satisfaisant sur tous les points, mais force est de reconnaître que les nombreuses avancées réalisées sous sa gouvernance, ont redonné à la Côte d’Ivoire sa place de locomotive dans la sous région ouest africaine.

« Grâce aux efforts de nos concitoyens et à une bonne politique économique, la Côte d'Ivoire connait, aujourd’hui, l'une des plus fortes croissances économiques en Afrique et dans le monde. Notre pays a retrouvé sa fierté et sa place dans le concert des Nations », s’est réjoui le chef de l’Etat lors de son discours à la nation jeudi 05 mars 2020 à Yamoussoukro.

Mais le point culminant de cette adresse sur l’état de la nation reste la déclaration du Président Alassane Ouattara de ne pas briguer un troisième mandat. « Je voudrais annoncer solennellement que j’ai décidé de ne pas être candidat à l’élection présidentielle du 31 octobre 2020 et de transférer le pouvoir à une jeune génération », a-t-il laissé entendre à la surprise générale.

Cette non candidature du Président Ouattara ouvre ainsi la voie à sa succession. Amadou Gon Coulibaly, l’actuel Premier ministre, qui semble avoir ses faveurs au RHDP (parti au pouvoir), pourrait bien céder son poste à la Primature les jours à venir pour mieux se consacrer à la campagne électorale s’il est officialisé candidat du RHDP.

Si la candidature d’Amadou Gon Coulibaly est actée, l’actuel ministre d’Etat, ministre de la Défense, et très proche du couple présidentiel, Hamed Bakayoko, pourrait être désigné nouveau Premier ministre avec pour mission de conduire les actions gouvernementales jusqu’à l'élection prochaine. D'ailleurs, à la décision du chef de l’Etat de se retirer au terme de son second mandat, le Golden Boy a exprimé son admiration à Alassane Ouattara:

«Je suis fier de ce grand homme et heureux de le côtoyer. Un grand africain qui donne d’espérer en notre continent », a-t-il écrit sur Tweeter. Ministre des Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication en mars 2003; Ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur et de la sécurité en 2011 puis Ministre d’Etat, ministre de la Défense depuis le mercredi 19 juillet 2017, Hamed Bakayoko, 55 ans, est un habitué de la gestion des affaires publiques.

Annonce du Président Alassane Ouattara de son retrait de la Présidentielle de 2020 en Côte d'Ivoire.