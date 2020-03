Présidentielle: Souleymane Kamagaté, l'époux de Amy Sarah, candidat

Candidat malheureux aux dernières élections municipales dans la commune de Cocody, l'époux de la chanteuse Couper décaler Bamba Amy Sarah, Souleymane Kamagaté alias L'homme Saga veut succéder au président Alassane Ouattara à la tête de l'Etat de Côte d'Ivoire.

Souleymane Kamagaté veut succéder à Alassane Ouattara

Après l'annonce du chef d'Etat ivoirien de ne pas briguer un troisième mandat, le promoteur de spectacles ivoirien, Souleymane Kamagaté, qui se fait également appelé président de la Jeunesse, a d'abord félicité cet acte fort d'Alassane Ouattara.

"Il y a deux ans, tu avais annoncé officiellement que tu ne te présenterais pas aux élections en 2020. Ma déception serait très grande si tu changeais de parole car pour moi la valeur d’un homme, c'est sa capacité à respecter sa parole et ses engagements. Moi personnellement, je me serais opposé publiquement à l'annonce de ta candidature pour ces élections mais heureusement tu as respecté ta parole. Tu l'as dit et tu l'as fait, ça me suffit pour te définir comme un homme de parole, comme un homme de valeur. Félicitations encore pour cette sage décision. L'Afrique entière est fière de toi président'', a-t-il écrit sur les réseaux sociaux.

Souleymane Kamagaté a ensuite annoncé qu'il sera candidat à la succession du président Alassane Ouattara. ''En effet, je laisse la Présidence de la jeunesse pour la présidence de la Côte d'Ivoire. Je serai candidat. Merci pour votre soutien. Dites leur que ce n'est pas encore bouclé, ni géré'', a posté Souleymane Kamagaté.

Avant de publier des affiches sur lesquelles il décline les différents axes de son projet de gouvernement. S'il est élu président, L'homme Saga promet de verser la somme de 100000 Fcfa à chaque chômeur vivant sur le territoire ivoirien.

L'époux de Bamba Ami Sarah entend également oeuvrer pour que chaque ivoirien vivant en Côte d'Ivoire ait la connexion internet gratuitement.

L'annonce de la candidature de Souleymane Kamagaté à la présidentielle d'octobre 2020, suscite de nombreuses réactions sur la toile. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que de nombreux internautes ne croient pas en cette candidature.

"C'est buzz que L'homme Saga cherche. C'est normal puisque c'est un acteur du Couper décaler'', a commenté un internaute.