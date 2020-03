Après le retrait de Ouattara, Thomas Noba (NCC) dévoile ses ambitions

Thomas Noba, président de la Nouvelle Convergence citoyenne (NCC), a encore donné de la voix, trois jours après l’annonce du chef de l’Etat ivoirien, Alassane Ouattara, de ne pas briguer un troisième mandat.

Présidentielle 2020: Thomas Noba (NCC) partage sa vision d'une Côte d'Ivoire nouvelle

Le candidat déclaré à la prochaine élection présidentielle ivoirienne, connu pour son engagement en faveur d’un renouvellement de la classe politique en Côte d’Ivoire, a partagé sur les réseaux sociaux, sa vision d’une Côte d’Ivoire nouvelle et réconciliée. « Longtemps, nous avons été des innocentes victimes, otages, de professionnels politiques. La NCC veut faire la politique avec élégance, innover, proposer tout en mettant en place la démocratie participative citoyenne avec la Génération Ouverte », a-t-il fait savoir .

Cette Génération Ouverte, a expliqué M. Noba est cette vague de jeunes dotés d'initiative et de conviction, prêts à réinventer la nouvelle Côte d'Ivoire, tout en se basant sur des faits réels, à l'issue d'analyses et constats assortis d'une très bonne lecture de la politique. Pour l'opposant ivoirien, les humeurs et préjugés de la classe politique ancienne ont été les vecteurs moteurs de la division sociale actuelle.

« L'histoire nous démontre que les faits sont bien réels après 26 ans de gouvernance des dirigeants qui se sont succédés à la tête de la Côte d’Ivoire », fait remarquer le président de la nouvelle Convergence citoyenne. La Génération Ouverte, tente-t-il d'éclairer, « c'est la rupture avec la politique ancienne et ses adeptes ».

Le président de la NCC a également fait le point des activités des différentes délégations de son parti, reparties sur l’ensemble du territoire ivoirien. À l’en croire, la nouvelle convergence citoyenne, qui se réclame d’une idéologie centriste, se porte bien sur le terrain et les résultats des activités menées selon lui, parlent d’eux-mêmes.

Plusieurs sections, dont celles de Gouméré, Tabagne, Nassian, Bédiala, Bangolo, Bouaké, Yamoussoukro et Bonoua ont été installées et le taux d’ adhésion se fait de plus en plus croissant.