‘’Drôles de femmes 2’’: Caroline Dasylva remet sur scène 2 générations

Après une première édition à succès, Caroline Dasylva revient sur la scène avec ‘’Drôles de femmes’’, un spectacle d’humour au parfum de célébration du talent féminin.

"Drôles de femmes": Caroline Dasylva donne tout le programme de la deuxième édition

À l’occasion d’une conférence de presse mercredi 04 mars 2020 à l’hôtel Palm Club de Cocody, l’initiatrice de cette plateforme de promotion et de valorisation des talents féminins, a dévoilé les enjeux et les grandes articulations de ce spectacle qui se tiendra le 28 mars 2020 au Palais de la Culture de Treichville.

Permettre aux femmes d’affirmer leur leadership dans tous les domaines dont les arts de la scène, tel est le leitmotiv la présentatrice de l’émission C’Midi en initiant une telle plateforme. Laquelle plateforme offre la chance à d’autres femmes de mettre en lumière leurs talents dans les domaines de l’humour, la danse et la comédie.

Ainsi, après une première édition et une édition spéciale réussies, Caroline Dasylva remet en scène le spectacle ‘’Drôles de femmes’’ le 28 mars 2020 à 20h au Palais de la Culture de Treichville.

Ce sera explique Caroline Dasylva, une tribune pour « permettre aux femmes de s’exprimer à travers l’humour, en livrant des messages à partir de thématiques et problématiques actuelles qu’elles développeront » au cours du spectacle. Toute chose qui, selon l’initiatrice, participe à la valorisation de la femme par la femme.

Ainsi, sur la même scène, deux générations de femmes, avec d’un côté ‘’les pagneuses’’ et de l’autre ‘’les collantières’’, vont défendre selon le camp dans lequel elles se trouvent, leur vision de la vie. Ce sera un jeu entre talents déjà confirmés et des talents naissants. « C’est une idée fabuleuse et fantastique de réunir sur une même scène deux générations de femmes. Ce jour-là, nous allons donner le meilleur de nous-mêmes en offrant un spectacle inédit », a lâché Clémentine Papouët.

Au nom du ministre du Tourisme et des Loisirs qu’elle représentait, Isabelle Anoh s’est réjouie d’une telle initiative qui « s’est vite imposée et devenue incontournable avec une touche nouvelle à l’événementiel ». Aussi, a-t-elle indiqué que le spectacle s’inscrit dans la « stratégie ‘’Sublime Côte d’Ivoire’’. Dr Binaté, représentant de la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, a également traduit le soutien de son département ministériel dans la pérennisation d’un tel événement qui valorise la femme.

Avec en ligne de mire l’éducation de la jeune fille et l’autonomisation de la femme. La 2ème édition de ‘’Drôles de femmes’’ quittera la cour commune pour se retrouver dans un marché. Clémentine Papouët, Alysar Zena, Josey, Amelie Wabehi, sont entre autres les têtes d’affiche de ce spectacle exclusivement féminin.