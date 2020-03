Présidentielle 2020: L'UE félicite Ouattara et interpelle Bédié et Gbagbo

Jobst Von Kirchmann, l’ambassadeur de l’Union européenne (UE) en Côte d’Ivoire, était l’invité, mardi 10 mars 2020 du premier press-club, initié par l’UNJCI, la faitière des journalistes de Côte d’Ivoire.

Affaire 3e mandat: L'ambassadeur de l'UE salue la décision de Ouattara et lance un appel aux autres acteurs politiques ivoiriens

Le diplomate européen a évoqué plusieurs sujets de l’actualité socio-politique ivoirienne. Notamment le retrait du chef de l’Etat de la course à la présidentielle de 2020. Pour cet officiel européen, la décision d' Alassane Ouattara de ne pas rempiler pour un troisième mandat est un signal fort de démocratie qui devrait servir d’exemple aux autres acteurs politiques ivoiriens.

«Le Président a donné un signal fort, positif et démocratique. Les autres (Ndlr, opposants: Bédié et Gbagbo) qu’est-ce qu’ils offrent. Vont-ils donner aussi un signal », s’est interrogé son Excellence Jobst Von Kirchmann. Non sans prendre à contre-pieds les allégations selon lesquelles l’annonce du 5 mars dernier devant le congrès ivoirien, serait la résultante des pressions que Ouattara aurait subies de la part de certaines organisations internationales, notamment l’Union européenne.

«L'Union européenne n’a pas de moyens de pression sur un Chef d’Etat en Côte d’Ivoire; il a pris sa décision; il a fait ce qu’il voulait faire. Pour nous, c’est un signal positif » , a dit clairement l’Ambassadeur de l’UE, mardi 10 mars à la maison de la presse au Plateau. Le thème choisi pour ce premier rendez-vous était «Election présidentielle apaisée en Côte d’Ivoire: la contribution de l'Union européenne».

S.E Jobst Von Kirchman estime que la décision de Ouattara de ne pas se représenter est une action démocratique majeure qui apporte un soulagement dans le processus électoral. Il a par ailleurs souhaité que cet acte soit un vrai catalyseur d’une élection apaisée en 2020. « Ça a donné un bol d’air dans le processus électoral », a-t-il dit de la décision du président Ouattara.

Avant de rassurer sur la disponibilité de l’institution européenne à contribuer à hauteur de 3 milliards de FCFA à l’organisation en Côte d’Ivoire d’un scrutin apaisé en octobre 2020. Alassane Ouattara a annoncé le jeudi 5 mars dernier qu’il renonçait à se présenter pour un troisième mandat à la tête de l’Etat de Côte d’Ivoire. Une décision qui a pris de court presque tous les acteurs politiques ivoiriens.