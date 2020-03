Zouglou: Voici le nouveau Petit Denis à son arrivée à Abidjan

L'artiste Zouglou, Petit Denis, est de retour en Côte d'Ivoire comme annoncé depuis quelques semaines. C'est un chanteur tout rayonnant et plein d'énergie qui a foulé le sol ivoirien lundi.

Zouglou: Petit Denis tout rayonnant à son arrivée à Abidjan

Petit Denis est rentré en Côte d'Ivoire lundi 9 mars dernier en prélude à son concert qui aura lieu le 21 mars prochain au Palais de la Culture de Treichville. Resté en Europe durant près d'un an, l'enfant de Gbatanikro ( un quartier de la commune de Treichville) a terriblement manqué à ses fans qui se sont déportés en grand nombre à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny afin de lui réserver un accueil des plus chaleureux.

Les fans de l'auteur du titre à succès ''Gnanhi'' voulaient également s'enquérir de l'état de santé de leur talentueux artiste qui est parti très amaigri en Europe mais qui apparaissait plutôt rayonnant lors de ses récentes apparitions sur les réseaux sociaux. Le moins que l'on puisse dire, c'est que le Kloité qui avait quitté la Côte d'Ivoire tout amaigri, est revenu pimpant à Abidjan.

''Incroyable! Il a vraiment changé; il pète la forme'', s'est étonné un internaute qui a laissé un commentaire sous une vidéo de l'arrivée du zouglouman postée sur la toile. Si Denco s'est complètement métamorphosé durant son séjour, c'est en partie grâce à la générosité du dénommé Dao L'argent, un promoteur de spectacles ivoirien vivant en Europe.

''Il y a 5 mois de cela, Dao l’Argent est venu me voir pour me dire qu’il voulait faire changer Petit Denis. Et je lui ai ainsi confié Dénis. La nouvelle image que vous voyez aujourd’hui donc de Petit Denis, c’est grâce à ce monsieur. Je lui ai fait confiance et il a honoré son engagement en faisant honneur à la Côte d’Ivoire. Le message que je voudrais faire passer à chacun, c’est de toujours garder espoir même si vous échouez plusieurs fois. Il y a un nouveau Denco en chacun de nous. Merci frère et que Dieu te bénisse'', déclarait récemment le zouglouman Siro, ami de longue date de Petit Denis.