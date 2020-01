Soro à Ouattara: «Houphouët doit se retourner dans sa tombe »

L’ancien chef du Parlement ivoirien, Guillaume Soro, a réagi à l’annulation, pour des raisons sécuritaires, de la marche des chrétiens catholiques en faveur de la paix, prévue le 15 février 2020.

Marche annulée du Clergé catholique: Guillaume Soro sort de sa réserve et parle à Ouattara

«Houphouët doit se retourner dans sa tombe », a déclaré Guillaume Soro, dans un tweet, à propos de l’annulation de la marche priante que projetée par le clergé catholique ivoirien en faveur de la réconciliation nationale et de l’apaisement du climat social. Pour le président de GPS, candidat déclaré au prochain scrutin présidentiel, l’annulation de cette procession n'est pas de bonne augure pour l'avenir proche de la Côte d'Ivoire.

« Ce sont des moments sombres de l’histoire de notre pays ! Pour la première fois, les chrétiens se sentent menacés en Côte d’Ivoire. Houphouët-Boigny doit se retourner dans sa tombe. Lui qui disait que Dieu est amour. Non et Non, Alassane Ouattara ne doit pas laisser faire ça !", a tweeté Guillaume Soro en réaction à cette affaire.

Lors d’une conférence de presse tenue dimanche à la Cathédrale St Paul d’Abidjan, l’Abbé Augustin Obrou, responsable de la communication de l'Église catholique, a évoqué la question sécuritaire comme raison de l’annulation de la marche priante pourtant prévue depuis octobre 2019. L'annonce de cette marche avait suscité des réactions parfois peu orthodoxes venant des cyber-activistes et même de cadres du RHDP (parti au pouvoir).

Sur les réseaux sociaux, des internautes ont clairement fait savoir leurs intentions d'empêcher ce rassemblement de prière. Certains, allant même jusqu'à menacer de "verser" le sang des chrétiens catholiques. C'est le cas d'un certain Youssouf Kamagaté, actuellement recherché par la police. "Le 15 février, ce sera à chacun son catholique, on va verser leur sang comme pour leur Jésus là", avait menacé cet internaute sur Facebook.