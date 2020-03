Ses proches enlevés, Guillaume Soro saisit Amnesty international

Guillaume Soro ne sait plus où donner de la tête après l'arrestation et l'enlèvement de plusieurs de ses proches. Le Président de GPS a donc décidé d'adresser une missive à Amnesty international pour dénoncer la traque dont lui et ses hommes sont objet en Côte d'Ivoire.

Guillaume Soro appelle Amnesty international à agir

Visé par un mandat d'arrêt international pour tentative de déstabilisation et détournement de deniers public, Guillaume Soro est en exil en France depuis son retour manqué en Côte d'Ivoire, le 23 décembre dernier.

Plusieurs de ses proches, notamment les Députés Alain Lobognon, Soro Kanigui, ainsi que son frère cadet Soro Simon, son chef du protocole Souleymane Kamaraté Koné dit Soul to Soul, et bien d'autres cadres de Générations et peuples solidaires (GPS) ont été écroués à Abidjan et dans des prisons à l'intérieur du pays. Nous apprenons d'ailleurs que le Député de Fresco a été transféré de la prison de Grand-Bassam à celle d'Agboville.

Aux côtés de ceux-ci, se trouvent d'autres pro-Soro qui sont détenus au secret en Côte d'Ivoire. Dans son courrier adressé à l'ONG Amnesty international, Soro Kigbafori Guillaume cite nomment ceux de ses compagnons qui ont arrêté de paraître depuis quelques temps, sans que l'on ait des nouvelles d'eux.

Il s'agit de « Traoré Lamine, Koné Siriki, Kouakou Bernard, Dosso Seydou, Coulibaly Hardjouma, Touré Alassane, Bamba Souleymane, Kamahaté Adama, Fofana Mamadou, Silwé Emanuel, Fofana Mouhamed Ali, Fofana Mamadou Katib, Kamaté Amadou, Logbo Guy Armand, Tioté Ahouma, Koné Ardiouma dit Herman et Kouamé Jean Baptiste. »

A en croire l'ancien Président de l'Assemblée nationale, « ces personnes se sont toutes rendues à des convocations émanant des services de sécurité ivoiriens ou ont été enlevées par des individus encagoulés et n’ont plus donné signe de vie ». Il appelle pour ce faire l'ONG international à se pencher d'urgence sur le cas de ses proches, car, dit-il « il y a urgence à agir en Côte d'Ivoire ».

Candidat déclaré à l'élection présidentielle de 2020, Guillaume Soro est déterminé à tenir la dragée haute au pouvoir RHDP unifié, qui le tient pourtant loin du pays. L'on s'interroge donc en faveur de qui tournera cette bataille fratricide entre les alliés d'hier ?