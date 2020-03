Grosse pression du PDCI-FPI sur Ouattara: Des jours chauds annoncés

La jeunesse de l’opposition ( JFPI et JPDCI ) est en ordre de bataille pour faire barrage aux "excès" du régime du président Alassane Ouattara, l'actuel chef de l’Etat ivoirien.

Situation socio-politique: JFPI et JPDCI annoncent des jours difficiles pour Ouattara et son régime

Samedi 14 mars 2020, à l’appel de Dahi Nestor, secrétaire national à la jeunesse du parti de Laurent Gbagbo, des milliers de jeunes du Front populaire ivoirien (FPI), soutenus par leurs camarades du PDCI-RDA, ont pris d’assaut la place Laurent Gbagbo de Port-Bouët.

Le premier responsable de la JFPI a saisi l’occasion pour donner des orientations sur ce qui adviendra, dans les prochains jours, de la lutte qui vise à mettre fin à la "dictature" du régime Ouattara.

« L’heure a sonné… Dans tous les pays du monde, il revient à la jeunesse de mener le combat de la liberté. Engageons-nous en 2020 pour mettre fin à la dictature de Ouattara », a lancé Dahi Nestor à ce meeting qui tenait lieu de rentrée politique de la JFPI .

«Camarades jeunes, apprêtons-nous physiquement et moralement pour engager le combat pour la reconquête du pouvoir d'Etat », a indiqué Dahi Nestor, selon qui, la victoire ou encore la liberté ne s'arrachent pas sur « un plateau d'or, mais dans la sueur et le sang ».

« Ouattara est un désastre national et face à cela, il nous faut un rassemblement national (...) Le RHDP veut faire un passage en force, mais il trouvera la JFPI sur son chemin. (...) Ensemble; unis, nous le pouvons », a-t-il argué.

Avant de poursuivre : « J'appelle donc au rassemblement, à la mobilisation constante et permanente de toute la jeunesse parce que les jours à venir seront chauds. Alors, restons debout pour engager véritablement le combat de la liberté et la souveraineté de notre pays », a-t-il appelé.

Pour sa part, Innocent Yao, président de la jeunesse rurale du PDCI-RDA, a invité la jeunesse de l’opposition à rester attentive aux mots d’ordre qui seront bientôt lancés.

« L'heure de la bataille a sonné pour libérer la Côte d'Ivoire. Les jours qui arrivent ne seront pas faciles pour la jeunesse ivoirienne. Tenez-vous prêts, les mots d'ordre seront bientôt lancés par tous nos responsables », a-t-il informé.

Dahi Nestor et Innocent Yao ont, pour finir, invité les jeunes de l’opposition à répondre au futurs mots d’ordre en vue d’arracher les conditions d’une élection juste et transparente. Toute chose qui passe, selon eux, par une Cei plus consensuelle et équilibrée.