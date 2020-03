Olokpatcha L'empereur dévoile le plus grand défaut de Dj Arafat

L'ex homme de main de feu Ange Didier Houon alias Dj Arafat, Olokpatcha L'empereur a dévoilé l'une des plus grosses erreurs du boss de la Yorogang.

Olokpatcha: ''J'ai toujours donné des conseils à Dj Arafat mais il ne m'écoutait jamais''

Olokpatcha L'empereur a été un des plus fidèles compagnons de Dj Arafat. Durant plusieurs années, il a été aux côtés du Beerus Sama afin d'assurer la sécurité de ce dernier qu'il a connu depuis la tendre enfance, dans la commune de Yopougon. Près de 7 mois après la mort du roi du Couper décaler, Olokpatcha L'empereur, dans une interview vidéo accordée à l'équipe de Dj Arafat Forever, a dévoilé ce qui pourrait avoir été la plus grosse erreur de Dj Arafat.

Il a en effet révélé que son défunt ami n'avait vraiment jamais accordé une oreille attentive à tous les conseils qu'on lui prodiguait. ''Quand tu marches avec quelqu'un et que tu ne lui donnes pas des conseils, c'est que tu es un lâche et puis tu es son sorcier. J'ai toujours donné des conseils à mon ami depuis son premier titre Jonathan mais lui, il me prenait pour quelqu'un qui est bête ou qui n'est pas intelligent'', a déclaré l'ex compagnon de Dj Arafat.

Puis d'ajouter: ''Vous savez, quand un homme gagne de l'argent et puis toi tu n'as rien, il ne t'écoute pas hein. Arafat avait l'argent que moi. C'était mon meilleur ami. Donc, par amour, je suis resté avec lui...Mais c'était un gars qui ne n'écoutait personne. Quand tu lui donnes des conseils, il te dit que ce n'est pas toi qui va lui donner des conseils. Ceux qui lui donnaient des conseils et qu'il écoutait, étaient ceux qui avaient l'argent, des voitures de luxe comme lui''.

Poursuivant, Olokpatcha L'empereur a affirmé qu'il a plusieurs fois conseillé au boss de la Yorogang de ne pas mettre les pieds dans les boites de nuits ou discothèques où on lui a plusieurs fois manqué de respect. Mais ce dernier n'a jamais voulu l'écouter. ''Je lui ai dit de ne plus partir dans les endroits où on lui manque de respect, mais il n'écoutait pas. Et quand il se rend dans ces endroits, c'est moi qu'on appelle vers 5 heures du matin pour me dire que mon ami est en train de faire des bagarres, et moi je courrais pour venir prendre sa défense. Mais ce n'est pas parce que j'étais un mouton. Je ne voulais pas que quelque chose de mal lui arrive. C'était mon meilleur ami; je pouvais même blesser quelqu'un pour lui mais il ne m'écoutait pas. Et donc, il fut un moment où je me suis dit que trop c'était trop. Et donc, quand il sortait, je ne le suivais plus'', a confié Olokpatcha.