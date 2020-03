Lutte contre le Coronavirus: La Chine livre son secret à la Côte d'Ivoire

Dans le cadre de la lutte contre la pandémie de COVID-19 (Coronavirus), la Chine est prête à accompagner la Côte d’Ivoire. Dans la déclaration ci-dessous du porte-parole de l’Ambassade de Chine en Côte d’Ivoire relative aux mesures prises par le gouvernement ivoirien pour le renforcement de la prévention et du contrôle de l’épidémie de Covid-19, la Chine énonce quelques mesures, les plus efficaces, pour éviter l’expansion de l’épidémie.

Coronavirus: La Chine prête à partager son expérience de lutte avec la Côte d’Ivoire

(...) Selon les informations officielles publiées par les autorités ivoiriennes compétentes, la Côte d’Ivoire comptabilise au mardi 18 mars 9 cas d’infection confirmée au Covid-19.

S.E.M. Alassane Ouattara, Président de la République de Côte d’Ivoire a présidé le 16 mars une réunion du Conseil National de la Sécurité, qui a arrêté une série de mesures visant à renforcer la prévention et le contrôle de l’épidémie en Côte d’Ivoire.

L’Ambassade de Chine en Côte d’Ivoire tient à exprimer par la présente déclaration sa compréhension et son soutien à la mise en place de ces nouvelles mesures, et à préciser qu’elle a déjà publié, immédiatement après l’annonce de ces nouvelles mesures, soit au soir du 16 mars, les informations concernées au public chinois via son site internet officiel et son compte wechat sur les réseaux sociaux chinois, tout en appelant tous les ressortissants chinois à respecter scrupuleusement les consignes de prévention et de contrôle annoncées par les autorités ivoiriennes compétentes et à coopérer activement avec ces dernières.

Actuellement, la situation de prévention et de contrôle de l’épidémie connaît une amélioration continue en Chine. A 24H du 17 mars 2020, la Chine continentale n’a enregistré que 13 nouveaux cas confirmés, dont 1 seul cas autochtone de Wuhan, épicentre de l’épidémie, les 12 autres étant tous des cas importés.

Aucun nouveau cas suspect autochtone n’est signalé pour la première fois en Chine continentale. Sur tout le territoire chinois, à l’exception de Wuhan, aucun nouveau cas confirmé autochtone n’est apparu pendant 13 jours de suite.

D’après nos expériences, avant la sortie de vaccins et de médicaments spécifiques, la distanciation sociale au maximum, la réduction de rassemblements et de déplacements restent à ce stade les mesures les plus efficaces pour éviter l’expansion de l’épidémie.

La Chine entend travailler en étroite coopération avec la communauté internationale dont la Côte d’Ivoire dans cette lutte commune contre l’épidémie.

Le gouvernement chinois est prêt à fournir un don en matériels médicaux au gouvernement de la Côte d’Ivoire, pour soutenir les efforts du gouvernement et du peuple ivoiriens de lutte contre cette épidémie.

Nous sommes convaincus qu’avec la conjugaison des efforts de toutes les parties, nous gagnerons sans aucun doute cette bataille contre l’épidémie.