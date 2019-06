Côte d'Ivoire: Epidémie de dengue, le préfet d' Abidjan met en garde

Une épidémie de dengue sévit actuellement à Abidjan. Face à cette menace, Vincent Toh Bi Irié, préfet d' Abidjan, invite les populations du district à la prudence.

Le préfet d' Abidjan prévient contre la dengue

Dans une publication sur sa page Facebook, Vincent Toh Bi Irié attire l' attention de la population abidjanaise sur l' épidémie de la dengue qui "sévit surtout à Cocody, Bingerville et Abobo". Le préfet d' Abidjan a adressé un message de prudence aux habitants du district sous sa responsabilité.

"La dengue est une maladie qui se transmet par un moustique différent de celui qui transmet le paludisme. Il pique les êtres humains entre 16 heures et 19 heures. Ce moustique a l' aspect zébré avec des tâches noires et blanches", a publié le préfet sur les réseaux sociaux. Selon ce haut fonctionnaire, "les signes de la maladie peuvent faire croire au paludisme et à la grippe". En effet, ces deux affections présentent quasiment les mêmes symptômes : fièvre, maux de ventre, vomissement persistants, douleurs aux articulations... La différence est que dans le cas de la dengue, le malade peut saigner et mourir, précise Vincent Toh Bi.

Tout en rappelant que le moustique responsable de cette maladie vit dans les bananiers, les plantes ornementales, les retenues d' eau, les noix de coco ouvertes, les pots de fleur ou encore les carcasses de voitures, les boîtes de conserve, le préfet d' Abidjan a rappelé qu'a "ce jour, 130 cas ont été diagnostiqués, dont plus de 90 % dans les seules communes de Cocody, Bingerville et Abobo".

En termes de mesures de prévention, il a fait savoir que le district d' Abidjan accompagne des actions de sensibilisation menées par l' Institut national d' hygiène publique (INHP). Le préfet a appelé les populations à observer toutes les consignes de prudence de l' INHP et à détruire tous les lieux de reproduction du moustique.