«Tresseuse» au marché, comment Affou Keïta est devenue une star

La chanteuse ivoirienne Affou Keïta, lors d'une interview accordée à la chaîne de télévision Ivoire Tv Music, a fait de grosses révélations sur son passé.

Affou Keïta: ''Avant, j'aimais beaucoup me bagarrer''

La chanteuse Manding, Affou Keïta, est inconstestablement l'une des pionnières dans son registre musical en Côte d'Ivoire. Grâce à des titres tels que ''Commandant'' et ''Sababou'' qui ont connu un énorme succès, la talentueuse chanteuse a été entièrement adoptée par les melomanes. Et ce, depuis plus d'une décennie. Un succès fulgurant qui lui a valu de nombreuses tournées en Europe et même aux Etats-Unis.

Cependant, Affou Keïta a eu aussi des moments de diserte dont elle en a parlés lors d'une interview accordée à la chaîne de télévision Ivoire Musique Tv. Elle a révélé que son père n'avait jamais voulu qu'elle se lance dans la musique, mais qu'elle a bravé la volonté de ce dernier pour se faire aujourd'hui une place dans le showbiz.

''Avant que mon père n'accepte de me voir chanter, il a fait 5 ans sans m'adresser la parole. J'ai dû forcer pour avoir l'assentiment de mon père. Vous savez, chanter c'est un métier que Dieu m'a donné. Je ne suis pas partie à l'école pour dire que je vais apprendre un autre métier'', a déclaré Affou Keïta. Avant de revenir sur un pan de sa vie antérieure: ''Avant, j'étais une tresseuse au marché d'Attecoubé'', a-t-elle ajouté.

Poursuivant, la chanteuse a révélé qu'elle était également une véritable bagarreuse: ''J'aimais palabres; il faut appeler les choses par leurs noms. Je ne suis pas le genre de personnes qui viennent mentir sur les antennes. Moi, avant, je me bagarrais beaucoup. Si tu as eu problème avec moi, c'est que tu es foutu parce que j'avais mon groupe de palabres'', a confié Affou Keïta.