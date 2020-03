Junior Lago, ex-joueur d'Issia Wazi: Sa femme blanche dérange

Le jeune attaquant ivoirien du club de Mayorque, Junior Lago, a demandé la main de sa fiancée samedi. Les photos de la demande en mariage, inondent la toile suscitant de nombreuses réactions.

Malgré le Coronavirus, Junior Lago veut épouser sa fiancée blanche

L'ancien joueur d'Issia Wazi qui évolue cette maison à Mayorque en Espagne, Lago Junior, fait partie des attaquants ivoiriens qui ont réalisé un excellent debut de saison.

Buteur à plusieurs reprises dans le championnat espagnol, nombreux sont les observateurs du football ivoirien qui souhaitent son entrée chez les Eléphants de Côte d'Ivoire.

Le championnat espagnol, à l'instar de plusieurs championnats européens, est actuellement à l'arrêt en raison de l’épidémie de Coronavirus qui a déjà occasionné de nombreuses morts à travers le monde.

Cependant le virevoltant attaquant ivoirien a profité de son confinement actuel pour demander la main de sa fiancée Fabiola Parralo Macias.

« Eh bien, mon amour, j'avais un plan différent avec la famille, les amis et les autres mais les circonstances m'ont forcé à changer de lieu et de société. Je savais que ce serait toi depuis le moment où je t'ai vue avec ce précieux sourire ...Je savais qu'un jour, je serais devant toi avec mon genou au sol prenant une bague en poche pour te demander de m'épouser ...Pour te demander de m'accompagner pour le reste de ma vie », a indiqué Junior Lago dans les colonnes de The Sun.

Les photos de la demande en mariage de l'attaquant ivoirien à sa dulcinée ont même été diffusées sur la toile suscitant la réaction de plusieurs internautes surpris de voir l'enfant d'Issia vouloir épouser une femme blanche.

Ayant en mémoire la mésaventure de l'ancien joueur d'Arsenal, Emmanuel Eboué qui s'est retrouvé sans un sou après son divorce avec sa première femme d'origine belge, de nombreux ivoiriens ont sévèrement mis en garde le jeune Junior Lago.

''Toi tu as oublié ce qui est arrivé à ton grand frère Emmanuel Eboué. Faut pas venir marier ta soeur que tu'as laissée à Abidjan hein. Après c'est pour venir pleurer devant les gens", a commenté un internaute.