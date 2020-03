Convoqué à la police, Assoa Adou refuse de se présenter: Les raisons

Dr Assoa Adou, secrétaire général du Front populaire ivoirien (FPI), n’a pas répondu à sa convocation prévue lundi 23 mars 2020 au service des enquêtes générales de la Préfecture de Police d’Abidjan. Les avocats de l’ancien ministre ivoirien des Eaux et forêts dénoncent une violation de la procédure en la matière.

Assoa Adou ne s'est pas rendu à la convocation de la Préfecture de Police: Les raisons

Selon eux, au regard de sa qualité d’ancien député et d’ancien membre du gouvernement, une procédure spéciale, conformément aux dispositions de l’article 43 de la loi n°2005-201 du 16 juin 2005, s'imposait. « Monsieur Assoa Adou et ses Avocats constatent que la convocation de la Préfecture de Police intervient alors que la procédure spéciale liée aux qualités d’ancien Député et d’ancien ministre de Monsieur Assoa Adou n’a pas été observée », ont fait savoir les avocats du secrétaire général du parti de Laurent Gbagbo.

Fort de ce constat, le Conseil du Dr Assoa Adou informe avoir saisi le bureau du procureur général, en sa qualité de directeur de la police judiciaire, afin qu'il invite le préfet de police à se conformer à la loi.

«La procédure visée au titre 9 du code de procédure pénale impose au Procureur de la République qui entend poursuivre un ancien ministre ou un ancien Député, d’adresser préalablement requête au Conseil Supérieur de la Magistrature qui seul, est habilité à autoriser les poursuites », ont notifié les avocats d’ Assoa Adou.