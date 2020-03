Assoa Adou convoqué à la Police: Le FPI inquiet, parle du Coronavirus

La convocation du Dr Assoa Adou, lundi 23 mars 2020 au service des enquêtes générales de la Préfecture de police d’Abidjan, a fait réagir le Front populaire ivoirien (FPI).

Situation socio-politique : Ce que le FPI demande à Ouattara après la convocation d'Assoa Adou

Dimanche 22 mars 2020, lors d’un point de presse à Abidjan, Laurent Akoun, Vice-président du parti de Laurent Gbagbo, s’est interrogé sur l'utilité de cette «manœuvre d'intimidation» du pouvoir d’Abidjan, visant à museler l’opposition.

Et pourtant, estime-t-il, l’urgence à l’heure actuelle, serait de concentrer les efforts dans la lutte contre la maladie à Coronavirus, une pandémie qui se propage à une vitesse inquiétante depuis la confirmation du premier cas en Côte d’Ivoire, il y a un peu plus d'une semaine.

« Le FPI observe qu’au moment où le peuple de Côte d’Ivoire, anxieux et désemparé face à la menace de la propagation de COVID-19, attend des gouvernants des actes forts et des attitudes rassurantes, Monsieur OUATTARA et son régime nous démontrent que leurs priorités sont ailleurs », a fustigé Laurent Akoun, non sans tirer la sonnette d’alarme sur la gravité de la situation actuelle.

«Pour le FPI, le pouvoir RHDP devrait avoir pour priorité de rassurer nos concitoyens sur sa capacité à gérer cette crise de Coronavirus en créant un consensus autour de cette pandémie au lieu de chercher à diviser les Ivoiriens à travers des actes d’intimidation et de répression », a déclaré Laurent Akoun.

Selon lui, quand la Nation est sous la menace d’un danger aussi effroyable que la pandémie de COVID 19, il revient au Chef de l’Etat de prendre l’initiative d’appeler les responsables de partis politiques et tous les acteurs sociaux à la concertation pour un rassemblement autour de la mère patrie.

«C’est dans cette logique que le FPI, dans son communiqué relatif au COVID- 19, a proposé aux pouvoirs publics un minimum de concertation avec les organisations professionnelles de santé », a-t-il fait remarquer.

Précisant qu’à défaut de rassurer le peuple, Alassane Ouattara ne devrait en aucun cas en rajouter à sa détresse «en créant des troubles inutiles ».

«Bien que la question des conditions d’élections justes, transparentes et apaisées, demeure un enjeu capital pour la Côte d’Ivoire, la préoccupation majeure des Ivoiriens, aujourd’hui, est d’abord l’éradication de la pandémie de Coronavirus pour laquelle monsieur OUATTARA et son gouvernement tardent à prendre des mesures et des actions rassurantes », a martelé M. Akoun.

Pour le FPI, l’heure est au rassemblement autour de la lutte contre le Coronavirus et non à des actes de division qui ne sont pas de nature à rassurer nos concitoyens.