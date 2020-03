Présidentielle: Rejeté par le RHDP, Mabri Toikeusse obtient du soutien

Le mouvement citoyen « Ensemble Agir pour la Côte d’Ivoire », a lancé un vibrant appel au soutien de la candidature du Dr Albert Mabri Toikeusse, à la prochaine élection présidentielle.

Présidentielle 2020 : Vers la mise en place d’une Coalition pour soutenir la candidature de Mabri Toikeusse

Des voix se font de plus en plus entendre en faveur de la candidature du Dr Albert Mabri Toikeusse à la prochaine élection présidentielle ivoirienne.

À l’instar d’autres associations de jeunesses et mouvements politiques favorables à l’actuel ministre ivoirien de l’ Enseignement supérieur, le comité directeur du mouvement citoyen « Ensemble agir pour la Côte d’Ivoire » s’est réuni, dimanche 22 mars 2020, pour décider de la mise en place dans les prochains jours d’une grande coalition dont la mission sera de porter au pouvoir, le Dr Albert Mabri Toikeusse.

Le candidat de l'UDPCI, à en croire ce mouvement, serait un candidat « hors système », capable de conduire la nation ivoirienne sur le véritable chemin du développement.

« Nous lançons un vibrant appel aux forces politiques et sociales éprises de paix et soucieuses de l’avenir de la Côte d’Ivoire afin qu’elles viennent prendre part à la création d’une grande coalition des forces vives de notre nation, qui conduira Dr MABRI Toikeusse à une victoire cash et sans bavure au soir du 31 octobre 2020 », a lancé M. Kpa Frédéric, président dudit mouvement.

Le choix de soutenir la candidature du président de l’UDPCI se justifie à plusieurs égards. Selon le mouvement « Ensemble agir pour la Côte d’Ivoire », Dr Albert Mabri Toikeusse est une chance qui s’offre à la Côte d’Ivoire de réaliser son émergence, du fait de son expérience riche et convaincante.

« Nous sommes convaincus que l’élection du Dr Albert Toikeusse MABRI à la Magistrature suprême ouvrira davantage à cette nouvelle génération de se réaliser et de réaliser une Côte d’Ivoire nouvelle », a martelé M. Kpa.

Non sans ajouter que le ministre Albert Mabri Toikeusse est le candidat de la rupture avec des pratiques telles le "tribalisme, le népotisme et la spoliation érigée".