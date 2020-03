Coronavirus: Emma Lohoues "fait parler" Dj Arafat, voici son message

Afin d'inciter les populations à rester confinées chez elles durant la période du couvre-feu, Emma Lohoues a publié une vidéo assez étrange de feu Dj Arafat.

Emma Lohoues garde toujours Dj Arafat en mémoire

Cela fait maintenant plus de 7 mois que le roi du Couper décaler, Ange Didier Houon alias Dj Arafat a rendu l'âme à la suite d'un terrible accident de moto.

Et depuis lors, son ex-copine, la belle Emma Lohoues, garde toujours la photo du Beerus Sama en profil de ses différentes comptes Facebook et Instagram.

Ce qui continue de surprendre de nombreux internautes quand on sait que les relations entre le boss de la Yorogang et la belle et séduisante businesswoman ivoirienne, n'étaient officiellement plus au beau fixe.

Alors que l'épidémie de Coronavirus continue sa propagation fulgurante en Côte d'Ivoire et que le président Alassane Ouattara a décidé d'instaurer un couvre-feu de 21 H à 5 H du matin, la belle Emma Lolo a publié sur sa page Facebook une vidéo assez étrange de feu Dj Arafat demandant aux populations de rester chez elles.

''Parle Didou, ils vont t’écouter", telle était la légende qui accompagnait la vidéo publiée par Emma Lohoues, dans laquelle Dj Arafat disait ceci: ''Si vous êtes malins, restez chez vous et attendez".

Cette vidéo a bien évidemment suscité de nombreuses réactions des internautes dont la plupart estiment qu'Emma Lohoues est la femme qui a véritablement aimé la légende du Couper décaler.

''Emma Lolo, j’apprécie vraiment ton respect et ta loyauté envers le Yôrôbô depuis sa mort. Tu es la seule à laisser encore sa photo sur ton profil. Vraiment, je me rends compte du vrai amour qui était entre vous. Que Dieu te bénisse'', a commenté un fan de l'actrice ivoirienne.

Emma Lohoues a récemment confié qu'elle n'arrivait toujours pas à digérer le décès de Dj Arafat, révélant que ses relations avec son ex petit ami, n'étaient pas aussi tendues comme on pouvait le croire.

"Jusqu'aujourd'hui, j'ai encore beaucoup mal avec ce que Didier nous a fait (...) J'avoue que c'est une pilule qui ne passe pas... Il faut que les gens comprennent que ce qui se passe sur le net et ce qui se passe dans la réalité sont deux choses complètement opposées. Didier avait sa manière d'entretenir les réseaux sociaux, et moi je le connaissais. Je le comprenais. Quand il faisait ses buzz sur les réseaux, après il m'appelait et il me disait: "Lolo, j'ai gaté hein". Je n'avais rien contre lui comme les gens pouvaient le croire. Et lui, ce n'était pas quelqu'un de méchant'', avait-elle témoigné.