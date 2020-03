Sale temps pour Philippe Légré dans l'affaire des "Clandestins italiens"

L’affaire dévoilée par Philippe Légré, secrétaire d'Etat aux Affaires maritimes, concernant l'entrée frauduleuse en Côte d’Ivoire, de supposés "clandestins italiens", n'était qu'un pétard mouillé.

"Affaire 18 clandestins italiens": Après l'UE, le CICG met à nu l'amateurisme du ministre Philippe Légré

Le Centre d’information et de communication gouvernementale (CICG), a désavoué le secrétaire d’Etat aux Affaires maritimes, Philippe Légré, qui, dans une déclaration, jeudi 26 mars 2020, annonçait l’interpellation à Sassandra de 18 touristes Italiens entrés "frauduleusement" sur le territoire ivoirien en cette période de crise sanitaire provoquée par le Covid-19.

« Chers frères, chères sœurs, chers collaborateurs, en venant ici, les agents des Affaires maritimes de Sassandra ont dans leur patrouille découvert dix-huit (18) Italiens et d’autres nationalités, qui ont transité par le Maroc, l’Espagne, l’Italie. On dirait même qu’ils suivaient la trace du coronavirus et ils sont arrivés à Sassandra (…) au bord de la mer, ils ont fait un camp", avait-il informé.

Cette sortie du secrétaire d’Etat en charge des Affaires maritimes, n'a pas échappé au CICG. L'institution en charge de la communication du gouvernement a aussitôt démenti l'information.

«Des rumeurs font état de l’entrée frauduleuse de dix-sept (17) Italiens en Côte d’Ivoire pour propager la pandémie du Coronavirus (COVID-19) », s'est étonné le CICG.

Un peu plus tôt ce vendredi matin, c'était son excellence Jobst Von Kirchmann, ambassadeur de l’Union Européenne en Côte d’Ivoire, qui infirmait cette information.

Ces prétendus «clandestins » sont en réalité des touristes européens entrés légalement en Côte d’Ivoire, avant même la prise des mesures restrictives par le gouvernement contre l’avancée du COVID-19.

« Parmi eux, ne figure donc aucun Italien, comme le font croire la rumeur et certains écrits sur les réseaux sociaux », a clairement laissé entendre le CICG.

Qui informe que ces touristes sont en transit en Côte d'Ivoire, avec l’objectif de sillonner le littoral ouest-africain. Rien, précise l’institution, n’indiquait qu’ils sont des personnes contaminées au Coronavirus ou des cas suspects.

« En tournée en Afrique, ces touristes-campeurs sont arrivés en Côte d’Ivoire, par voie routière, bien avant les mesures restrictives en vigueur dans la lutte contre la propagation du Coronavirus », insiste le CICG.

Il s’agit en effet de dix-sept (17) touristes de diverses nationalités, à savoir 6 Britanniques, 4 Brésiliens, 1 Français, 1 Espagnol, 4 Allemands et 1 Néerlandais.