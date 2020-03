Coronavirus : Coup dur pour Jobst von Kirchmann (UE), il perd sa mère

La pandémie du coronavirus n'épargne véritablement personne. Après la mort de plusieurs sommités à travers le monde, l'ambassadeur Jobst von Kirchmann vient de perdre sa mère dans cette crise sanitaire.

Jobst von Kirchmann, sa mère morte, son coeur brisé

Le bilan de la pandémie au nouveau coronavirus est plus qu'effroyable à l'échelle planétaire. À la date du 24 mars 2020, cette maladie a causé 18.259 morts, avec plus de 404.020 cas d’infection officiellement diagnostiqués dans 175 pays et territoires depuis le début de l’épidémie. Les pays qui enregistrent le plus fort taux de décès dans ces dernières 24 heures sont l'Italie (743), l’Espagne (514) et la France (240).

Au nombre de ces personnes décédées, deux artistes de renom africains, notamment Aurlus Mabélé et Manu Dibango, ont succombé au COVID-19. Et la liste est loin de s'arrêter, tant la maladie ne fait que se propager, et le remède pas encore trouvé, malgré la veille sanitaire des médecins et chercheurs du monde.

Jobst von Kirchmann, Ambassadeur de l'Union européenne (UE) en Côte d'Ivoire vient également d'être frappé par la cruauté de cette maladie qui continue ses ravages. Le diplomate européen a en effet publié cette information, ce mercredi 25 mars, sur son compte Twitter : « Je viens de perdre ma maman. C’est dur de la voir partir loin de moi, en Europe, atteinte par le virus malgré les précautions prises. »

En dépit de la forte douleur qui l'étreint, l'Ambassadeur de l'UE trouve la force nécessaire pour prodiguer ce sage conseil : « Le cœur brisé, je vous demande d'être solidaire et de prendre toutes les mesures possibles pour protéger vos familles. Que Dieu la bénisse! »

Notons que la Côte d'Ivoire, où il est établi dans le cadre de ses fonctions, compte 73 cas de personnes infectées au coronavirus, mais n'a enregistré aucun cas de décès à ce jour.