Chioma, la fiancée de l'artiste nigérian Davido, atteinte du Coronavirus

Le célèbre artiste nigérian Davido a annoncé que sa belle fiancée a été testée positive au Coronavirus ou Covid 19 alors que celle-ci n'a présenté aucun symptôme depuis son arrivée au Nigéria en provenance d'Angleterre.

La fiancée de Davido a le Coronavirus

L'épidémie de Coronavirus déclenchée en Chine et qui s'est rapidement propagée en Europe, est bel et bien présente en Afrique.

Et tout porte à croire que l'une des principales raisons de l'entrée du virus sur le continent est l'arrivée de nombreuses personnes en provenance des pays comptant plusieurs cas de contamination.

Ce n'est pas le célèbre artiste nigérian, Davido, qui dira le contraire. Lui qui a annoncé vendredi soir, via une publication sur son compte Instagram que sa belle fiancée Chioma, arrivée récemment au Nigeria en provenance de l'Angleterre, a été testée positive au Coronavirus.

''Je suis revenu récemment d'Amérique après avoir reporté ma tournée. Ma fiancée Chioma est également revenue de Londres récemment avec notre bébé. Nous n'avons eu aucun symptôme et nous nous sentons toujours parfaitement bien tous les deux. Mais en raison de nos récents voyages, nous avons décidé, nous et nos proches avec qui nous sommes toujours en contact, de faire le test pour le COVID-19 (...) Malheureusement, les résultats de ma fiancée sont positifs tandis que les autres personnes, y compris notre bébé, ont été testées négatives", a informé Davido.

Avant d'ajouter: ''Cependant, nous nous portons parfaitement bien, et ma fiancée n'a même pas encore montré de symptômes. Elle est maintenant mise en quarantaine et je me suis également mis en isolement pendant au moins 14 jours''.

L'artiste a également invité ses fans à rester confinés chez eux afin d'éviter la propagation de cette maladie qui a déjà occasionné des milliers de morts à travers le monde.

''Je profite de cette occasion pour vous remercier de vos prières sans fin et je vous exhorte également à rester à la maison pour empêcher la propagation de ce virus! Ensemble, nous pouvons battre cela! '', a écrit Davido.