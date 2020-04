Makosso fait appel à son avocat: Ce qu'il dit du décès de son épouse

Accusé par de nombreuses personnes d'être le responsable de la mort de son épouse, le révérend Makosso Camille a fait appel à son avocat, Me Martin Koudou, qui a animé une conférence de presse mercredi afin de donner la version de son client.

Me Koudou: ''Le révérend Makosso n'est accusé de rien''

Le révérend Makosso Camille est pointé du doigt par de nombreuses personnes dont l'artiste Couper-décaler, Debordo Leekunfa, d'être le premier responsable du décès de sa femme, survenu le samedi 28 mars dernier.

A cet effet, Me Martin Koudou, avocat du pasteur Couper décaler a animé une conférence de presse mercredi 1er avril afin de donner la version du nouveau veuf.

Il a donc balayé du revers de la main la version selon laquelle le frère ainé de Lolo Beauté aurait poussé sa femme qui venait secourir sa fille en train d'être battue par son père. Chose qui aurait occasionné le malaise qui a précipité la mort de Tatiana Kosséré.

''Mon client refuse totalement cette thèse...Il a lui même demandé qu'une autopsie soit réalisée. Les autorités judiciaires s'en sont saisies, et donc la vérité triomphera à l'issue de cette autopsie'', a-t-il declaré.

L'avocat a fait savoir que Makosso n'est sous la menace d'aucune poursuite judiciaire, contrairement à certaines spéculations sur la toile, annonçant son arrestation.

''Le révérend Makosso n'est accusée de rien. Il sait simplement que son épouse est décédéé à la suite d'une intervention chirurgicale. On ne dit pas que le décès est forcément lié à cette opération mais nous nous réservons le droit de porter plainte pour connaître les circonstances de ce dècès... parce que c'est trop facile d'accuser...Si on n'a pas la preuve de quelque chose, mieux vaut se taire que de raconter des ragots...'', a lâché Me Martin Koudou.

Poursuivant, l'avocat du révérend Makosso a expliqué les circonstances de la mort de Tatiana Kosséré, selon les dires de son client.

''Mon client m'a dit que les deux gamines se sont effectivement battues. Lui je crois, n'habitant pas à côté, est venu le lendemain pour réprimander ses filles...Lui, quand il arrive, il voit les enfants qui se sont chamaillés durement auprès de cette maman malade. Là il est dur comme tout parent qui veut donner une éducation à son enfant. En criant et la maman qui vient ...Lui il dit en ce moment là, elle tombe, et lui tout paniqué, il l'envoie à l'hôpital. C'est là-bas qu'on lui a dit que c'est fini'', a-t-il expliqué.

Et l'avocat d'ajouter: ''Mais il ne faut pas oublier que Madame Makosso venait d'être opérée...Elle avait déjà un état physique qui n'était pas stable. On peut comprendre qu'il y a eu un stress, et les médecins expliquent qu'un stress peut aussi occasionner le décès d'une personne sans qu'on puisse dire qu'on l'a poussée ou frappé ...".