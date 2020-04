Olopkatcha l'empereur très en colère contre Beynaud: Les raisons

Olopkatcha l'empereur, ex homme de main de feu Ange Didier Houon alias Dj Arafat, est très en colère contre Serge Beynaud. Voici les raisons.

Olopkatcha: ''Serge Beynaud...arrête de me dénigrer. Laisse-moi vendre mes poissons''

Depuis l'annonce de la fermeture des bars et maquis en raison du Coronavirus, les artistes Couper-décaler ont trouvé un palliatif afin de communier avec leurs différents fans.

Pendant l’heure du couvre-feu, ces derniers s'adonnent à des parties d'animation sur leurs différentes pages facebook. Se prêtant à cet exercice, le mannequin des arrangeurs, Serge Beynaud, tel un Disc Jockey dans la cabine d'une boîte de nuit ou d'un maquis, a annoncé l'arrivée des membres de la jet 7, tout en demandant à l'ex fidèle compagnon de feu Dj Arafat, de trouver une place dans le parking afin que Molaré puisse garer son véhicule.

«On nous annonce l’arrivée de la Jet Set, Lino Versace, Borosangui sans oublier Molare. Olokpatcha, fais une place s’il te plait, une place dans le parking. On m’annonce que Le Molare arrive avec sa poche Cayenne…», annonce Serge Beynaud .

N'ayant pas apprécié le rôle que lui a attribué le boss du label Star Factory Music, et considérant cela comme une moquerie, Olokpatcha a sévèrement mis en garde Serge Beynaud.

''Serge Beynaud, quand tu m'as connu à la rue princesse, j'étais un manager. Je n'étais pas un gareur de voitures, encore moins un portier. Il faut me respecter. Et quand tu me voyais à la rue princesse, tu m'appelais grand-frère. Tu m'appelais vieux père. Tu es un gars que je respecte, mais je ne veux plus entendre ce genre de choses de ta bouche. Je suis dans mon coin. Je ne veux pas avoir affaire à quelqu'un. Je ne suis pas chanteur pour dire que je vais faire buzz avec toi. Celui avec qui tu faisais le buzz n'est plus de ce monde. Moi, tu me laisses tranquille...arrête de me dénigrer...laisse moi vendre mes poissons. Ou bien si tu es trop fâché, viens en acheter'', a déclaré Olopkatcha dans une vidéo publiée sur la toile.