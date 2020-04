Coronavirus, Paquinou 2020...: Ce que le Roi des Baoulé a décidé

En raison de la propagation du Coronavirus ou Covid19, Nanan Kouadio Dan Delphin, porte-parole de Nanan Kassi Anvo, Roi des Baoulé, propose que la fête de pâques en pays Baoulé (Paquinou) soit reportée.

Coronavirus: Vers un report de Paquinou 2020

Le Coronavirus ou Covid-19, après avoir occasionné de nombreux morts à travers le monde, a fait son entrée en Côte d'Ivoire il y a quelques semaines.

En vue de freiner la propagation de ce virus, les autorités ivoiriennes ont pris plusieurs mesures dont l'interdiction des regroupements de plus 50 personnes en un même lieu.

Ainsi donc, l'on a assisté à la fermeture des églises, des mosquées, des boîtes de nuits et bien d'autres lieux. De plus, les évènements et autres activités qui drainaient du monde, ont été suspendues ou reportées.

On peut citer entre autres, le championnat national de football, le concert de l'artiste Zouglou Petit Denis, la 13e édition du Festival des musiques urbaines d'Anoumanbo (Femua13).

On pourra ajouter à tous ces événements reportés, la fête de Pâques en pays Baoulé communément appelée Paquinou. Cet événement qui voit l’ensemble des populations Baoulé converger vers leurs différents villages pour des moments de joies et réjouissances.

Vu l'évolution de la maladie à Coronavirus, tout porte à croire que Paquinou 2020 devrait également connaitre un report.

C'est d'ailleurs ce que propose Nanan KOUADIO DAN Delphin, porte-parole de Nanan KASSI ANVO, Roi des Baoulé, dans un communiqué dont copie nous est parvenue.

''Ensemble, nous convenons qu’en pareilles circonstances, il serait plutôt sage et avisé de différer à des dates appropriées tout déplacement massif ou tout rassemblement, quel qu’en soient les motivations, pour raison majeur de santé publique. «Paquinou » 2020 offrira alors le paradoxe de ne pas se présenter sous un aspect festif, mais plutôt de souligner la discipline et l’esprit de civisme du vaillant peuple Baoulé. Il ne fait aucun doute que toutes les filles et tous les fils de notre peuple, à l’instar des autres communautés de Côte d’Ivoire, sauront privilégier l’intérêt National, en se conformant scrupuleusement aux dispositions prises par les plus hautes autorités, et en faisant prévaloir la raison sur la passion'' , a exhorté Nanan KASSI ANVO, Roi des Baoulé.