Covid-19 en Côte d'Ivoire: Déjà 245 malades, San-Pedro et Toulepleu

La maladie à Coronavirus ou Covid-19 gagne du terrain en Côte d’Ivoire. Le nombre de malades, s'accroît au fil des jours à une vitesse inquiétante.

27 nouveaux cas d'infection à COVID-19 enregistrés samedi

La lutte contre le Covid-19, engagée par les autorités ivoiriennes, n'a pas encore porté ses fruits.

Malgré la fermeture des écoles, restaurants, maquis, voire des frontières aériennes, terrestres et maritimes, le nombre de personnes testées positives à la maladie à Coronavirus ou Covid-19, va crescendo.

En dépit des mesures prises par le gouvernement, la pandémie continue de faire des ravages en Côte d’Ivoire.

Après Abidjan qui enregistre le plus grand nombre de malades, l'intérieur du pays commence à enregistrer ses premiers patients.

Ce qui augmente le nombre des cas confirmés. De 218 cas vendredi, la Côte d’Ivoire compte depuis ce samedi 04 avril 2020, 245 personnes infectées au Covid-19.

Selon le ministère de la Santé, ce samedi 4 Avril 2020, vingt-sept (27) nouveaux cas d'infection à COVID-19 ont été enregistrés, portant à deux cent quarante-cinq (245), le nombre total des cas confirmés.

La répartition des 27 nouveaux cas se fait comme suit: 25 à Abidjan (dont la majorité à Marcory et Cocody) et 2 nouveaux cas à l’intérieur du pays ( San Pedro et Toulepleu).

"Nous notons à ce jour, six (6) nouveaux cas guéris de la maladie à coronavirus, portant ainsi le nombre total à vingt-cinq (25) et un (1) décès", relativise le Ministère de la Santé.

Qui s'inquiète de la situation d'Abidjan qui demeure l'épicentre de la pandémie à COVID-19 avec plus de 90% des cas confirmés actuellement dans le pays.

"Le gouvernement à travers le Ministère de la Santé, remercie et félicite tous les acteurs du système de santé, pour leur dévouement et leur professionnalisme dans la lutte contre cette pandémie", déclare le département ministériel dirigé par Dr Eugène Aka Aouélé.